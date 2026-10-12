Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Ζαμπίρι ο νέος ανερχόμενος Μαροκινός αστέρας που ξεχωρίζει στη La Liga
Ο Ζαμπίρι ο νέος ανερχόμενος Μαροκινός αστέρας που ξεχωρίζει στη La Liga
Ο Γιασίρ Ζαμπίρι έχει μπει… σφήνα στους σταρ της Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης και ήδη κλέβει την παράσταση
Ο Ραφίνια οδηγεί την κούρσα στον πίνακα των σκόρερ της La Liga έχοντας στο ενεργητικό του 12 γκολ και τον ακολουθούν με επτά γκολ οι Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Εμπαπέ. Ανάμεσα τους έχει μπει και ο Σέρχιο Καμέγιο της Ράγιο Βαγιεκάνο που επίσης έχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων με τους αστέρες της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης.
Αυτός που κλέβει την παράσταση, όμως, είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής που έχει φτάσει τα επτά γκολ και το όνομα του ήδη ακούγεται πολύ έντονα στην Ισπανία. Ο λόγος γίνεται για τον Γιασίρ Ζαμπίρι τον επιθετικό της Ρασίνγκ Σανταντέρ, ο οποίος είναι μόλις 21 ετών και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από τη Φαμαλικάο.
Ο Μαροκινό επιθετικός είχε σκοράρει δύο φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 βοηθώντας την εθνική του ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο κόντρα στην Αργεντινή. Στο 2-2 της Ρασίνγκ Σανταντέρ με τη Βαλένθια σκόραρε ξανά φτάνοντας έτσι τα επτά γκολ και βάζοντας το όνομα του δίπλα σε αυτά των Γιαμάλ, Εμπαπέ.
Έχει παίξει 473 στη La Liga και σκοράρει ένα τέρμα ανά 68 λεπτά. Πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία εάν αναλογιστούμε ότι η Σανταντέρ είναι μία ομάδα που επέστρεψε φέτος στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου μετά από 14 χρόνια απουσίας.
Ο Ζαμπίρι ίσως ακόμα να μην έχει αντιληφθεί τι έχει κάνει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει βάλει το όνομα του δίπλα στους κορυφαίους αστέρας της La Liga. Για τον 21χρονο επιθετικό τον περασμένο Ιανουάριο είχε ξοδέψει 10 εκατ. ευρώ η Ρεν για να τον αποκτήσει, αλλά ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στη Γαλλία. Έτσι έχει παραχωρηθεί δανεικός στη Ρασίνγκ με την οποία κάνει φοβερά πράγματα στην Ισπανία και το όνομα του ήδη συζητιέται.
Αυτός που κλέβει την παράσταση, όμως, είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής που έχει φτάσει τα επτά γκολ και το όνομα του ήδη ακούγεται πολύ έντονα στην Ισπανία. Ο λόγος γίνεται για τον Γιασίρ Ζαμπίρι τον επιθετικό της Ρασίνγκ Σανταντέρ, ο οποίος είναι μόλις 21 ετών και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από τη Φαμαλικάο.
Ο Μαροκινό επιθετικός είχε σκοράρει δύο φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 βοηθώντας την εθνική του ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο κόντρα στην Αργεντινή. Στο 2-2 της Ρασίνγκ Σανταντέρ με τη Βαλένθια σκόραρε ξανά φτάνοντας έτσι τα επτά γκολ και βάζοντας το όνομα του δίπλα σε αυτά των Γιαμάλ, Εμπαπέ.
Έχει παίξει 473 στη La Liga και σκοράρει ένα τέρμα ανά 68 λεπτά. Πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία εάν αναλογιστούμε ότι η Σανταντέρ είναι μία ομάδα που επέστρεψε φέτος στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου μετά από 14 χρόνια απουσίας.
Ο Ζαμπίρι ίσως ακόμα να μην έχει αντιληφθεί τι έχει κάνει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει βάλει το όνομα του δίπλα στους κορυφαίους αστέρας της La Liga. Για τον 21χρονο επιθετικό τον περασμένο Ιανουάριο είχε ξοδέψει 10 εκατ. ευρώ η Ρεν για να τον αποκτήσει, αλλά ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στη Γαλλία. Έτσι έχει παραχωρηθεί δανεικός στη Ρασίνγκ με την οποία κάνει φοβερά πράγματα στην Ισπανία και το όνομα του ήδη συζητιέται.
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