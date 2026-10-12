Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νέα σενάρια για σοβαρό ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Τζολάκη
Νέα σενάρια για σοβαρό ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Τζολάκη
Φούντωσε η φημολογία για τη Λίβερπουλ και τον Τζολάκη με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αφού μπορεί να βάλει στο ταμείο του ένα σοβαρό ποσό
Η νέα καλή εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη στο 2-2 της Χαλ με την Έβερτον έχει ως αποτέλεσμα να φουντώσει κι άλλο τη φημολογία για το μέλλον του διεθνούς γκολκίπερ. Τα σενάρια για τον 23χρονο γκολκίπερ φούντωσαν ξανά στην Αγγλία και όχι μόνο.
Δημοσιεύματα θέλουν τη Χαλ να είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ για να παραχωρήσει τον Κωνσταντή Τζολάκης. Στην Αγγλία λέγεται, μάλιστα ότι το ποσό που θα προσφέρουν στη Χαλ θα φτάσει μέχρι και τα 45 εκατ. ευρώ.
Την υπόθεση, πάντως την παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός που είχε παραχωρήσει τον παίκτη στους νεοφώτιστους της Premier League. Για τους «ερυθρόλευκους» είναι απόλυτα λογικό να έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, αφού σε περίπτωση που πράγματι ο Τζολάκης πωληθεί με αυτά τα χρήματα θα έχουν πολύ σημαντικό όφελος.
Οι Πειραιώτες όταν παραχώρησαν τον παίκτη στην Χαλ φρόντισαν να κρατήσουν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 15%. Σε περίπτωση που η Χαλ συμφωνήσει να δώσει τον παίκτη με 45 εκατ. ευρώ τότε ο Ολυμπιακός θα βάλει στο ταμείο του 6,7 εκατομμύρια ευρώ.
Δημοσιεύματα θέλουν τη Χαλ να είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ για να παραχωρήσει τον Κωνσταντή Τζολάκης. Στην Αγγλία λέγεται, μάλιστα ότι το ποσό που θα προσφέρουν στη Χαλ θα φτάσει μέχρι και τα 45 εκατ. ευρώ.
Την υπόθεση, πάντως την παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός που είχε παραχωρήσει τον παίκτη στους νεοφώτιστους της Premier League. Για τους «ερυθρόλευκους» είναι απόλυτα λογικό να έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, αφού σε περίπτωση που πράγματι ο Τζολάκης πωληθεί με αυτά τα χρήματα θα έχουν πολύ σημαντικό όφελος.
Οι Πειραιώτες όταν παραχώρησαν τον παίκτη στην Χαλ φρόντισαν να κρατήσουν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 15%. Σε περίπτωση που η Χαλ συμφωνήσει να δώσει τον παίκτη με 45 εκατ. ευρώ τότε ο Ολυμπιακός θα βάλει στο ταμείο του 6,7 εκατομμύρια ευρώ.
EXCLUSIVE: Konstantis Tzolakis suitors to hold talks with Hull next month as Liverpool target £40m Alisson transfer replacement | @LianosKostas https://t.co/DFDTWJvRnb— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 11, 2026
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