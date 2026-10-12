Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Κάβανα θα διευθύνει το Σαχτάρ-ΑΕΚ για το Champions League
Ο Κάβανα θα διευθύνει το Σαχτάρ-ΑΕΚ για το Champions League
Η UEFA ανακοίνωσε πως ο Κρις Κάβανα θα είναι ο διαιτητής του αγώνα Σαχτάρ-ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Στην ΑΕΚ κινούνται σε ρυθμούς Champions League, αφού την Τετάρτη το βράδυ αντιμετωπίζουν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη 2η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.
Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Νέας Φιλαδέλφειας με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στους Ουκρανούς, στο «Στάμφορντ Μπριτζ».
Η UEFA έκανε γνωστό και τον διαιτητή της αναμέτρηση με τον Άγγλο Κρις Κάβανα να είναι αυτός που θα διευθύνει την αναμέτρηση. Ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει πλούσιο βιογραφικό στην Premier League και το τελευταίο του παιχνίδι μάλιστα ήταν αυτό ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ».
Ο Κάβανα ήταν και ο διαιτητής του αγώνα Γερμανία-Ελλάδα για το Nations League με την εθνική μας ομάδα να πανηγυρίζει μία σημαντική νίκη στο Άουγκσμπουργκ με σκορ 1-0. Κατά τα άλλα στο παρελθόν έχει διευθύνει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ τον Αύγουστο του 2024 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα:
Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)
Βοηθοί: Νταν Κουκ, Ίαν Χάσιν (Αγγλία)
Τέταρτος: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία)
VAR: Στιούαρτ Άτγουελ (Αγγλία)
AVAR: Άντριου Ντάλας (Σκωτία)
Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Νέας Φιλαδέλφειας με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στους Ουκρανούς, στο «Στάμφορντ Μπριτζ».
Η UEFA έκανε γνωστό και τον διαιτητή της αναμέτρηση με τον Άγγλο Κρις Κάβανα να είναι αυτός που θα διευθύνει την αναμέτρηση. Ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει πλούσιο βιογραφικό στην Premier League και το τελευταίο του παιχνίδι μάλιστα ήταν αυτό ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ».
Ο Κάβανα ήταν και ο διαιτητής του αγώνα Γερμανία-Ελλάδα για το Nations League με την εθνική μας ομάδα να πανηγυρίζει μία σημαντική νίκη στο Άουγκσμπουργκ με σκορ 1-0. Κατά τα άλλα στο παρελθόν έχει διευθύνει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ τον Αύγουστο του 2024 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα:
Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)
Βοηθοί: Νταν Κουκ, Ίαν Χάσιν (Αγγλία)
Τέταρτος: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία)
VAR: Στιούαρτ Άτγουελ (Αγγλία)
AVAR: Άντριου Ντάλας (Σκωτία)
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