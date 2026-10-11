Ηρακλής: Πριμ από τον Μονεμβασιώτη μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού
SPORTS
Παναγιώτης Μονεμβασιώτης πριμ Ηρακλής Λεβαδειακός

Ηρακλής: Πριμ από τον Μονεμβασιώτη μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού

Ο μεγαλομέτοχος των «κυανόλευκων» θέλησε να επιβραβεύσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την εμφάνισή τους στον αγώνα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό

Ηρακλής: Πριμ από τον Μονεμβασιώτη μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού
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Ο Ηρακλής πήρε σπουδαία νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού. Στην επιστροφή στο Καυτανζόγλειο για επίπεδο Super League ο «γηραιός» σκόραρε και πήρε νίκη στο σπίτι του έπειτα από 9,5 χρόνια και τον Απρίλιο του 2017.

Με το τρίποντο οι κυανόλευκοι έφτασαν τους 9 βαθμούς, είναι στην έκτη θέση και ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης θέλησε να τους ανταμείψει. Εκτός από το πριμ που προβλέπεται με τον εσωτερικο κανονισμό, ο Μονεμβασιώτης υποσχέθηκε έξτρα πριμ, ανεβάζοντας κι άλλο τον ενθουσιασμό στα αποδυτήρια.

Ο Βάλτερ Ματσάρι, παράλληλα, μετά το νικηφόρο παιχνίδι με τους Βοιωτούς, φωτογραφήθηκε με οπαδούς του Ηρακλή.

Πηγή: gazzetta.gr
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