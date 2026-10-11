Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Λιονέλ Σκαλόνι άφησε τον πάγκο της Αργεντινής και έτρεξε σε αγώνα με ποδήλατο
Ο Λιονέλ Σκαλόνι άφησε τον πάγκο της Αργεντινής και έτρεξε σε αγώνα με ποδήλατο
Ο προπονητής της «αλμπισελέστε» συμμετείχε στον ποδηλατικό αγώνα Gran Fondo του Μπουένος Άιρες καλύπτοντας συνολικά 129 χιλιόμετρα
Ο προπονητής της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, συμμετείχε στον ποδηλατικό αγώνα Gran Fondo του Μπουένος Άιρες, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του για τον αθλητισμό δεν περιορίζεται στους αγωνιστικούς χώρους.
Ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ του 2022, άφησε για λίγο τους ποδοσφαιρικούς πάγκους και βρέθηκε στο πελοτόν, συμμετέχοντας στη διαδρομή των 129 χιλιομέτρων.
Ο Σκαλόνι ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 3 ώρες, 17 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την 79η θέση στην κατηγορία Master B2 Ανδρών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της διοργάνωσης, τον ίδιο χρόνο σημείωσε και η αδελφή του, Κορίνα, η οποία συμμετείχε επίσης στον αγώνα.
Μετά τον τερματισμό, ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία, τονίζοντας πόσο όμορφο είναι να κάνει κανείς ποδήλατο στους δρόμους της πρωτεύουσας της Αργεντινής, μακριά από την κίνηση των αυτοκινήτων.
«Είναι πολύ ωραίο να κάνεις ποδήλατο στο Μπουένος Άιρες. Είναι φανταστικά, ειδικά χωρίς αυτοκίνητα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο A24.
Ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ του 2022, άφησε για λίγο τους ποδοσφαιρικούς πάγκους και βρέθηκε στο πελοτόν, συμμετέχοντας στη διαδρομή των 129 χιλιομέτρων.
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Ο Σκαλόνι ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 3 ώρες, 17 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την 79η θέση στην κατηγορία Master B2 Ανδρών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της διοργάνωσης, τον ίδιο χρόνο σημείωσε και η αδελφή του, Κορίνα, η οποία συμμετείχε επίσης στον αγώνα.
Μετά τον τερματισμό, ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία, τονίζοντας πόσο όμορφο είναι να κάνει κανείς ποδήλατο στους δρόμους της πρωτεύουσας της Αργεντινής, μακριά από την κίνηση των αυτοκινήτων.
«Είναι πολύ ωραίο να κάνεις ποδήλατο στο Μπουένος Άιρες. Είναι φανταστικά, ειδικά χωρίς αυτοκίνητα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο A24.
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