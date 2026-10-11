Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πρώην προπονητής της Premier League άλλαξε καριέρα και διαφημίζει… προφυλακτικά!
Πρώην προπονητής της Premier League άλλαξε καριέρα και διαφημίζει… προφυλακτικά!
Μια απρόσμενη συνεργασία έχει γίνει viral στην Αγγλία, καθώς η εταιρεία προφυλακτικών και λιπαντικών Durex επενδύει στη Γούντλεϊ Γιουνάιτεντ, ομάδα που αγωνίζεται στη 10η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, παρουσιάζοντας τη συμφωνία με άφθονη δόση χιούμορ
Για την προώθηση της συνεργασίας, η εταιρεία επιστράτευσε τον πρώην προπονητή της Premier League, Σον Ντάις, αλλά και τον γνωστό ποδοσφαιρικό influencer Στιβ Μπράκναλ. Οι δυο τους εμφανίζονται σε ένα διαφημιστικό βίντεο, στο οποίο αναλαμβάνουν με χιουμοριστικό τρόπο να βοηθήσουν την ερασιτεχνική ομάδα να επιστρέψει στις επιτυχίες.
Οι συμβουλές του Ντάις και τα προϊόντα της Durex
Στο βίντεο, ο Ντάις εμφανίζεται με μπλε φόρμα που φέρει το μεγάλο λογότυπο της Durex στο στήθος. Συγκεντρώνει τους ποδοσφαιριστές σε κύκλο και τους εμψυχώνει, επισημαίνοντας πως τους περιμένει μια μεγάλη και δύσκολη σεζόν, αλλά το σημαντικότερο είναι να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Οι συμβουλές του Ντάις και τα προϊόντα της Durex
Στο βίντεο, ο Ντάις εμφανίζεται με μπλε φόρμα που φέρει το μεγάλο λογότυπο της Durex στο στήθος. Συγκεντρώνει τους ποδοσφαιριστές σε κύκλο και τους εμψυχώνει, επισημαίνοντας πως τους περιμένει μια μεγάλη και δύσκολη σεζόν, αλλά το σημαντικότερο είναι να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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