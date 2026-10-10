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Stoiximan Basket League: Δύο στα δύο η Καρδίτσα, 85-74 τον Βίκο, βίντεο
Stoiximan Basket League: Δύο στα δύο η Καρδίτσα, 85-74 τον Βίκο, βίντεο
Ο Τζάστιν Τέρνερ τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, 3 ριμπάουντς και 2 ασίστ
Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα και με πρωταγωνιστή τον Τζάστιν Τέρνερ, η Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ επικράτησε με 85-74 των Vikos Φalcons και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL. Χωρίς νίκη η νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και τα μέσα της 4ης περιόδου (71-70), οι Θεσσαλοί όμως με ένα επιμέρους 12-3 με 8 πόντους του Τέρνερ, έχτισαν διψήφια διαφορά και έφτασαν στην επικράτηση.
Ο Τζάστιν Τέρνερ τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους (10/15 σουτ), 3 ριμπάουντς και 2 ασίστ, τη στιγμή που ο Τζόρνταν ΜακΡέι είχε 17 πόντους, και ο Νίκος Γκίκας 11 πόντους με 4 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάνον Μπογκς με 16 πόντους και ακολούθησε ο Κωστής Γόντικας με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ. Με 9 πόντους και 7 ασίστ τελείωσε ο Γιάννης Καρακώστας.
Από την αρχή της αναμέτρηση οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ δίχως κάποια από τις δύο να μπορέσει να ανοίξει τη διαφορά. Μόλις στις αρχές της δεύτερης περιόδου η Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ ξέφυγε με 20-16 όμως γρήγορα οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν ενώ με σερί 5-0 προσπέρασαν με 28-25 στο 15'. Ο Σμιθ με τρίποντο έδωσε προβάδισμα 38-33 στους γηπεδούχους με την ομάδα της Καρδίτσας να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών πόντων (39-36).
Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου συντήρησαν το μικρό προβάδισμά τους σε όλη την τρίτη περίοδο με τους Vikos Φalcons να έχουν πάντα απαντήσεις. Ένα μικρό 5-0 των γηπεδούχων τους επέτρεψε να ξεφύγουν με 67-60 στο 33' όμως και πάλι η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ επέστρεψε (68-68 και 71-70 στο 36'). Ο ΜακΡέι με 4 πόντους έδωσε τη σκυτάλη στον Τέρνερ που σημείωσε 8 σερί πόντους και οι Θεσσαλοί έτρεξαν επιμέρους 12-3 ξεφεύγοντας με 83-73 λιγότερο από ένα λεπτό για το τέλος και έφτασαν στη νίκη με 85-74.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36, 59-55, 85-74.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και τα μέσα της 4ης περιόδου (71-70), οι Θεσσαλοί όμως με ένα επιμέρους 12-3 με 8 πόντους του Τέρνερ, έχτισαν διψήφια διαφορά και έφτασαν στην επικράτηση.
Ο Τζάστιν Τέρνερ τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους (10/15 σουτ), 3 ριμπάουντς και 2 ασίστ, τη στιγμή που ο Τζόρνταν ΜακΡέι είχε 17 πόντους, και ο Νίκος Γκίκας 11 πόντους με 4 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάνον Μπογκς με 16 πόντους και ακολούθησε ο Κωστής Γόντικας με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ. Με 9 πόντους και 7 ασίστ τελείωσε ο Γιάννης Καρακώστας.
Από την αρχή της αναμέτρηση οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ δίχως κάποια από τις δύο να μπορέσει να ανοίξει τη διαφορά. Μόλις στις αρχές της δεύτερης περιόδου η Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ ξέφυγε με 20-16 όμως γρήγορα οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν ενώ με σερί 5-0 προσπέρασαν με 28-25 στο 15'. Ο Σμιθ με τρίποντο έδωσε προβάδισμα 38-33 στους γηπεδούχους με την ομάδα της Καρδίτσας να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών πόντων (39-36).
Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου συντήρησαν το μικρό προβάδισμά τους σε όλη την τρίτη περίοδο με τους Vikos Φalcons να έχουν πάντα απαντήσεις. Ένα μικρό 5-0 των γηπεδούχων τους επέτρεψε να ξεφύγουν με 67-60 στο 33' όμως και πάλι η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ επέστρεψε (68-68 και 71-70 στο 36'). Ο ΜακΡέι με 4 πόντους έδωσε τη σκυτάλη στον Τέρνερ που σημείωσε 8 σερί πόντους και οι Θεσσαλοί έτρεξαν επιμέρους 12-3 ξεφεύγοντας με 83-73 λιγότερο από ένα λεπτό για το τέλος και έφτασαν στη νίκη με 85-74.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36, 59-55, 85-74.
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