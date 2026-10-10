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Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Χωρίς απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Αλγκουαθίλ θα έχει όλα τα... όπλα του διαθέσιμα
Αντίστροφα για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετρούν στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αγκουαθίλ να κάνει γνωστή την αποστολή για το μεγάλο ραντεβού στο Φάληρο (11/10, στις 21:00).
Ο Ισπανός προπονητής θα έχει στη διάθεση του όλα τα... όπλα του ρόστερ ελέω της απουσίας του Ελ Καμπί, με τον Λορέντσο Σιπιόνι και τον Κλέιτον να είναι οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής.
Από εκεί και πέρα: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Μάριους, Ζότα, Γκονζάλες.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο Ισπανός προπονητής θα έχει στη διάθεση του όλα τα... όπλα του ρόστερ ελέω της απουσίας του Ελ Καμπί, με τον Λορέντσο Σιπιόνι και τον Κλέιτον να είναι οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής.
Από εκεί και πέρα: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Μάριους, Ζότα, Γκονζάλες.
#OLYPAO: The Squad 📋 pic.twitter.com/pXJ5wp8L9x— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 10, 2026
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