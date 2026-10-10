Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΟΦΗ, Άρης - ΑΕΚ, Τσιτσιπά και τα μεγάλα ματς της Premier League

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Πλούσιο σε αθλητική δράση είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10), με αναμετρήσεις από τη Stoiximan Super League, την Premier League, τη Stoiximan GBL, αλλά και σημαντικά γεγονότα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το τένις.Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεχωρίζει η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΟΦΗ (19:30) στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο μπάσκετ το ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Άρης - ΑΕΚ (17:30), καθώς και η αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Στο διεθνές ποδόσφαιρο δεσπόζει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ (19:30), ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι αγώνες της Άρσεναλ, της Τσέλσι, της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης.Από τις υπόλοιπες μεταδόσεις ξεχωρίζουν η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Masters της Σανγκάης, οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, καθώς και το Sprint του MotoGP στην Ινδονησία.07:40 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)08:35 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)09:45 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)10:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)10:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (ATP Masters 1000)12:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Sprint (Μηχανοκίνητα)13:00 Magenta Sport 6 | Λουτσιάνο Νταρντέρι – Στέφανος Τσιτσιπάς (ATP Masters 1000)14:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)14:30 Novasports Premier League | Άρσεναλ – Λιντς (Premier League)