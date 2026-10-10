Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΟΦΗ, Άρης - ΑΕΚ, Τσιτσιπά και τα μεγάλα ματς της Premier League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΟΦΗ, Άρης - ΑΕΚ, Τσιτσιπά και τα μεγάλα ματς της Premier League
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου, με Super League, μπάσκετ, Formula 1, MotoGP και δυνατές αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Πλούσιο σε αθλητική δράση είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10), με αναμετρήσεις από τη Stoiximan Super League, την Premier League, τη Stoiximan GBL, αλλά και σημαντικά γεγονότα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το τένις.
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεχωρίζει η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΟΦΗ (19:30) στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο μπάσκετ το ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Άρης - ΑΕΚ (17:30), καθώς και η αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Στο διεθνές ποδόσφαιρο δεσπόζει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ (19:30), ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι αγώνες της Άρσεναλ, της Τσέλσι, της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης.
Από τις υπόλοιπες μεταδόσεις ξεχωρίζουν η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Masters της Σανγκάης, οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, καθώς και το Sprint του MotoGP στην Ινδονησία.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
07:40 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:35 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
09:45 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)
10:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)
10:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (ATP Masters 1000)
12:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Sprint (Μηχανοκίνητα)
13:00 Magenta Sport 6 | Λουτσιάνο Νταρντέρι – Στέφανος Τσιτσιπάς (ATP Masters 1000)
14:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)
14:30 Novasports Premier League | Άρσεναλ – Λιντς (Premier League)
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεχωρίζει η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΟΦΗ (19:30) στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο μπάσκετ το ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Άρης - ΑΕΚ (17:30), καθώς και η αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Στο διεθνές ποδόσφαιρο δεσπόζει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ (19:30), ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι αγώνες της Άρσεναλ, της Τσέλσι, της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης.
Από τις υπόλοιπες μεταδόσεις ξεχωρίζουν η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Masters της Σανγκάης, οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, καθώς και το Sprint του MotoGP στην Ινδονησία.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
07:40 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:35 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
09:45 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)
10:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)
10:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (ATP Masters 1000)
12:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Sprint (Μηχανοκίνητα)
13:00 Magenta Sport 6 | Λουτσιάνο Νταρντέρι – Στέφανος Τσιτσιπάς (ATP Masters 1000)
14:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)
14:30 Novasports Premier League | Άρσεναλ – Λιντς (Premier League)
14:30 Magenta Sport 5 | DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 1ος Αγώνας (DTM)
14:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (ATP Masters 1000)
14:30 Magenta Sport 2 | Γουέστ Μπρομ – Μπέρμιγχαμ (EFL Championship)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης (Superbet League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο (LaLiga)
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Περιστέρι Betsson – Ηρακλής (Stoiximan GBL)
16:00 Magenta Sport 1 | Τζένοα – Φιορεντίνα (Serie A)
16:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Qualifying (Μηχανοκίνητα)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Μαρούσι – Μύκονος Betsson (Stoiximan GBL)
16:00 Mega News | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Πόλο)
16:30 Novasports Extra 2 | Ουνιόν Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Μάιντς – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
16:30 Novasports 4HD | Χόφενχαϊμ – Αμβούργο (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Τσέλσι – Μπόρνμουθ (Premier League)
17:00 Novasports Start | Ίπσουιτς – Φούλαμ (Premier League)
17:00 Novasports 6HD | Σάντερλαντ AFC – Μπράιτον (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ (Premier League)
17:00 Magenta Sport 4 | Μπόλτον – Στόουκ (EFL Championship)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων (Stoiximan GBL)
17:15 Magenta Sport 4 League | Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
17:30 ΣΚΑΪ | Άρης – ΑΕΚ (Stoiximan GBL)
17:30 Magenta Sport 2 | Κάζα Πία – Σάντα Κλάρα (Liga Portugal)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Μόλντε (EHF European League)
19:00 Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα (Cyprus League)
19:00 Magenta Sport 1 | Ίντερ – Πάρμα (Serie A)
19:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Προμηθέας Πάτρας – Παναθηναϊκός Aktor (Stoiximan GBL)
19:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Αστέρας Aktor – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
19:30 Novasports 3HD | Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Χετάφε (LaLiga)
19:30 Magenta Sport 1 League | ΑΕΚ – ΟΦΗ (Stoiximan Super League)
19:45 Novasports Start | Φέγενορντ – Άλκμααρ (Eredivisie)
20:00 Magenta Sport 2 | Μαρίτιμο – Πόρτο (Liga Portugal)
20:30 Magenta Sport 4 | Μπελεντίγιεσι – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Super Cup Βόλεϊ Γυναικών)
21:30 Novasports 4HD | Νυρεμβέργη – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Φροζινόνε (Serie A)
22:00 Novasports 2HD | Άγιαξ – Ναϊμέγκεν (Eredivisie)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ (LaLiga)
14:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (ATP Masters 1000)
14:30 Magenta Sport 2 | Γουέστ Μπρομ – Μπέρμιγχαμ (EFL Championship)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης (Superbet League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο (LaLiga)
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Περιστέρι Betsson – Ηρακλής (Stoiximan GBL)
16:00 Magenta Sport 1 | Τζένοα – Φιορεντίνα (Serie A)
16:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Qualifying (Μηχανοκίνητα)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Μαρούσι – Μύκονος Betsson (Stoiximan GBL)
16:00 Mega News | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Πόλο)
16:30 Novasports Extra 2 | Ουνιόν Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Μάιντς – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
16:30 Novasports 4HD | Χόφενχαϊμ – Αμβούργο (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Τσέλσι – Μπόρνμουθ (Premier League)
17:00 Novasports Start | Ίπσουιτς – Φούλαμ (Premier League)
17:00 Novasports 6HD | Σάντερλαντ AFC – Μπράιτον (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ (Premier League)
17:00 Magenta Sport 4 | Μπόλτον – Στόουκ (EFL Championship)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων (Stoiximan GBL)
17:15 Magenta Sport 4 League | Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
17:30 ΣΚΑΪ | Άρης – ΑΕΚ (Stoiximan GBL)
17:30 Magenta Sport 2 | Κάζα Πία – Σάντα Κλάρα (Liga Portugal)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Μόλντε (EHF European League)
19:00 Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα (Cyprus League)
19:00 Magenta Sport 1 | Ίντερ – Πάρμα (Serie A)
19:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Προμηθέας Πάτρας – Παναθηναϊκός Aktor (Stoiximan GBL)
19:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Αστέρας Aktor – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
19:30 Novasports 3HD | Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Χετάφε (LaLiga)
19:30 Magenta Sport 1 League | ΑΕΚ – ΟΦΗ (Stoiximan Super League)
19:45 Novasports Start | Φέγενορντ – Άλκμααρ (Eredivisie)
20:00 Magenta Sport 2 | Μαρίτιμο – Πόρτο (Liga Portugal)
20:30 Magenta Sport 4 | Μπελεντίγιεσι – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Super Cup Βόλεϊ Γυναικών)
21:30 Novasports 4HD | Νυρεμβέργη – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Φροζινόνε (Serie A)
22:00 Novasports 2HD | Άγιαξ – Ναϊμέγκεν (Eredivisie)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ (LaLiga)
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