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LaLiga: Η Μάλαγα «έκλεψε» τον βαθμό στο 93', 1-1 με την Εσπανιόλ, δείτε τα γκολ
LaLiga: Η Μάλαγα «έκλεψε» τον βαθμό στο 93', 1-1 με την Εσπανιόλ, δείτε τα γκολ
Οι Καταλανοί προηγήθηκαν από το 13' με τον Θαραγόθα, αλλά ο Αντριάνο Νίνιο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις
Η Εσπανιόλ κρατούσε στα χέρια της ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Μάλαγα ως τις καθυστερήσεις με το γκολ του Θαραγόθα απ' το 13ο λεπτό, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο 90'+3' να «σώσουν» τουλάχιστον τον ένα βαθμό, με ένα τέρμα του Αντριάνο Νίνιο.
Στο ματς με το οποίο ξεκίνησε η 8η αγωνιστική της LaLiga, η Μάλαγα έμεινε για άλλη μία φορά μακριά απ' τη νίκη (4 ισοπαλίες, 4 ήττες ο απολογισμός της), ενώ οι Καταλανοί έχασαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Μάλαγα-Εσπανιόλ 1-1 (90'+3' Νίνιο - 13' Θαραγόθα)
Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 10/10
Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 10/10
Μπαρτσελόνα-Χετάφε 10/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 10/10
Ελτσε-Θέλτα 11/10
Σοσιεδάδ-Λα Κορούνια 11/10
Στο ματς με το οποίο ξεκίνησε η 8η αγωνιστική της LaLiga, η Μάλαγα έμεινε για άλλη μία φορά μακριά απ' τη νίκη (4 ισοπαλίες, 4 ήττες ο απολογισμός της), ενώ οι Καταλανοί έχασαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Μάλαγα-Εσπανιόλ 1-1 (90'+3' Νίνιο - 13' Θαραγόθα)
Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 10/10
Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 10/10
Μπαρτσελόνα-Χετάφε 10/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 10/10
Ελτσε-Θέλτα 11/10
Σοσιεδάδ-Λα Κορούνια 11/10
Μπέτις-Οσασούνα 11/10
Σανταντέρ-Βαλένθια 11/10
Λεβάντε-Σεβίλλη 12/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 21
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Μπέτις 16
Ρεάλ Μαδρίτης 15
Σεβίλλη 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 10
Σοσιεδάδ 10
Βιγιαρεάλ 8
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.
Εσπανιόλ 8 -8αγ.
Χετάφε 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Οσασούνα 8
Θέλτα 7
Σανταντέρ 7
Λεβάντε 5 -6αγ.
Έλτσε 5
Μάλαγα 4 -8αγ.
Βαλένθια 4
Σανταντέρ-Βαλένθια 11/10
Λεβάντε-Σεβίλλη 12/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 21
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Μπέτις 16
Ρεάλ Μαδρίτης 15
Σεβίλλη 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 10
Σοσιεδάδ 10
Βιγιαρεάλ 8
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.
Εσπανιόλ 8 -8αγ.
Χετάφε 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Οσασούνα 8
Θέλτα 7
Σανταντέρ 7
Λεβάντε 5 -6αγ.
Έλτσε 5
Μάλαγα 4 -8αγ.
Βαλένθια 4
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