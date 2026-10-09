Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός στα αποδυτήρια, άγριος καβγάς μεταξύ δύο παικτών – Έξαλλος ο Μουρίνιο με τον Εμπαπέ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για εσωτερικές εντάσεις, με δύο ποδοσφαιριστές να φέρονται να πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ προκάλεσε αντιδράσεις με βίντεο που τον δείχνει να κάνει ποδήλατο κατά την αποθεραπεία του