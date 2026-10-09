Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός στα αποδυτήρια, άγριος καβγάς μεταξύ δύο παικτών – Έξαλλος ο Μουρίνιο με τον Εμπαπέ!
SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός στα αποδυτήρια, άγριος καβγάς μεταξύ δύο παικτών – Έξαλλος ο Μουρίνιο με τον Εμπαπέ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για εσωτερικές εντάσεις, με δύο ποδοσφαιριστές να φέρονται να πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ προκάλεσε αντιδράσεις με βίντεο που τον δείχνει να κάνει ποδήλατο κατά την αποθεραπεία του

Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός στα αποδυτήρια, άγριος καβγάς μεταξύ δύο παικτών – Έξαλλος ο Μουρίνιο με τον Εμπαπέ!
Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα προβλήματα στα αποδυτήρια φαίνεται πως δεν έχουν εξαφανιστεί ούτε μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, δύο ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας φέρονται να είχαν νέο επεισόδιο μεταξύ τους, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για το κλίμα στο εσωτερικό της «βασίλισσας».

Ο δημοσιογράφος της Cadena SER, Αντόν Μεάνα, περιέγραψε την κατάσταση στα αποδυτήρια ως ιδιαίτερα ψυχρή, τονίζοντας πως η ένταση που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες δεν έχει εκτονωθεί, παρά την αλλαγή προπονητή.

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