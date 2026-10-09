Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός στα αποδυτήρια, άγριος καβγάς μεταξύ δύο παικτών – Έξαλλος ο Μουρίνιο με τον Εμπαπέ!
Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός στα αποδυτήρια, άγριος καβγάς μεταξύ δύο παικτών – Έξαλλος ο Μουρίνιο με τον Εμπαπέ!
Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για εσωτερικές εντάσεις, με δύο ποδοσφαιριστές να φέρονται να πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ προκάλεσε αντιδράσεις με βίντεο που τον δείχνει να κάνει ποδήλατο κατά την αποθεραπεία του
Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα προβλήματα στα αποδυτήρια φαίνεται πως δεν έχουν εξαφανιστεί ούτε μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζοσέ Μουρίνιο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, δύο ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας φέρονται να είχαν νέο επεισόδιο μεταξύ τους, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για το κλίμα στο εσωτερικό της «βασίλισσας».
Ο δημοσιογράφος της Cadena SER, Αντόν Μεάνα, περιέγραψε την κατάσταση στα αποδυτήρια ως ιδιαίτερα ψυχρή, τονίζοντας πως η ένταση που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες δεν έχει εκτονωθεί, παρά την αλλαγή προπονητή.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, δύο ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας φέρονται να είχαν νέο επεισόδιο μεταξύ τους, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για το κλίμα στο εσωτερικό της «βασίλισσας».
Ο δημοσιογράφος της Cadena SER, Αντόν Μεάνα, περιέγραψε την κατάσταση στα αποδυτήρια ως ιδιαίτερα ψυχρή, τονίζοντας πως η ένταση που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες δεν έχει εκτονωθεί, παρά την αλλαγή προπονητή.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα