Σαββίδης: «Χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ισχυρότερο και με το δικό του σπίτι»

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι και η επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον νέο μέλος της οικογένειάς μας και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό», σημείωσε.Στην εναρκτήρια εκδήλωση έδωσαν το «παρών» σύσσωμη η διοίκηση του ΠΑΟΚ, οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης, ο Αλέσιο Λίσι από την πρώτη ομάδα, οι Αντρέ Βιεϊρίνια και Λέο Μάτος, βετεράνοι ποδοσφαιριστές, παιδιά των ακαδημιών και εκπρόσωποι του ΑΣ ΠΑΟΚ.Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, μεταξύ των οποίων πρυτάνεις του ΑΠΘ.Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Τάκη Φύσσα, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με εντολή του Γιάννη Αλαφούζου, εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ήταν η μοναδική άλλη ποδοσφαιρική ομάδα που έστειλε εκπρόσωπο για να τιμήσει το συνέδριο και την εκατονταετηρίδα του ΠΑΟΚ, σε μια κίνηση με τον δικό της συμβολισμό.Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Γιώργος Μαυρίδης, γνωστός για τα ασπρόμαυρα αισθήματά του, ανοίγοντας ένα τριήμερο στο οποίο ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης.Οι προσφυγικές καταβολές, η ιστορία της Θεσσαλονίκης, η οπαδική κουλτούρα, η μετανάστευση, η συλλογική μνήμη και οι κοινωνικές μεταβολές ενός ολόκληρου αιώνα αποτελούν βασικές θεματικές των συνεδριών.Για πρώτη φορά, στην επέτειο των 100 χρόνων του, ο σύλλογος επιχειρεί μια τόσο εκτεταμένη επιστημονική προσέγγιση της ιστορίας και της κοινωνικής του διαδρομής.