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Μπαρτσελόνα: Χάνει για δύο παιχνίδια τον Ραφίνια
SPORTS
Ραφίνια Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ

Μπαρτσελόνα: Χάνει για δύο παιχνίδια τον Ραφίνια

Ο Ραφίνια θα απουσιάσει από τα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα με Χετάφε και Γαλατασαράι λόγω τραυματισμού

Μπαρτσελόνα: Χάνει για δύο παιχνίδια τον Ραφίνια
Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια έχει μπροστά της η Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει τη Χετάφε για την 8η αγωνιστική της La Liga και τη Γαλατασαράι για τη League Phase του Champions League.

Ο Χάνσι Φλικ, ωστόσο δεν μπορεί να υπολογίζει γι’ αυτά τα ματς τον Ραφίνια. Ο ίδιος ο κόουτς των Καταλανών έκανε γνωστό ότι δεν θα παίξει ο Βραζιλιάνος σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αφού ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Δεν προκύπτει, ωστόσο ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο Ραφίνια την προηγούμενη αγωνιστική ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.

«Δεν πρόκειται για τραυματισμό αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επειδή είχε τρεις τραυματισμούς πέρυσι, οπότε οφείλουμε να τον προσέχουμε. Δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε αύριο, ούτε στον αγώνα με τη Γαλατασαράι», είπε ο Χάνσι Φλικ.

Ο Ραφίνια τη φετινή σεζόν έχει σκοράρει 14 φορές σε 8 συμμετοχές με τη Μπαρτσελόνα και τραυματίστηκε στο φιλικό της Βραζιλίας με την Αυστραλία.

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