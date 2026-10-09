Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Αλγουαθίλ: Ξέρω τη σημασία του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε
Αλγουαθίλ: Ξέρω τη σημασία του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως η ομάδα του είναι έτοιμη γι’ αυτό το ματς, ενώ μίλησε και για την παρουσία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Ρέντη
Για το πρώτο του ντέρμπι στον πάγκο του Ολυμπιακού ετοιμάζεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος μίλησε στη Magenta TV και τόνισε πως γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για τον οργανισμό και είπε πως η ομάδα του Πειραιά είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αναφέρθηκε ακόμα στην παρουσία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ρέντη και μίλησε και για τη δουλειά που έγινε το διάστημα της διακοπής.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για το διάστημα της διακοπής και την προετοιμασία της ομάδας του: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά έλειπαν πολλοί παίκτες στις Εθνικές τους ομάδες, όμως παρόλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε καλά και όσοι έμειναν εδώ δούλεψαν πολύ και πολύ καλά. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να δούμε και κάποιους νεότερους παίκτες και να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως οι παίκτες που έλειπαν στις Εθνικές τους έπαιξαν και γύρισαν υγιείς. Τώρα είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη δράση με όλη την ομάδα σε καλή κατάσταση.
Για το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα: Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως ανυπομονώ να το κερδίσω γιατί έχω καταλάβει τι σημαίνει για όλους μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε.
Φυσικά και είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Θα είναι πολύ καλό για μας να καταφέρουμε να μειώσουμε την διαφορά γιατί ο αντίπαλος έχει πάρει ένα προβάδισμα. Ξέρουμε την σημασία που έχει το παιχνίδι αυτό και θα είμαστε ευτυχισμένοι αν στο τέλος του αγώνα είμαστε αυτοί που θα έχουν επικρατήσει. Όλοι δουλεύουμε και όλοι έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό. Αν και βρίσκομαι λίγο καιρό εδώ έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται.
Για το που θα κριθεί το ντέρμπι: Ένα παιχνίδι μπορεί να το καθορίσουν διάφορα πράγματα. Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση και να είμαστε αποτελεσματικοί. Φυσικά τα παιχνίδια τα κρίνουν τα γκολ. Θα είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε και να καταφέρουμε να προηγηθούμε. Επίσης, πρέπει να αμυνθούμε καλά και να περιορίσουμε τις στιγμές που θα μας απειλήσει ο αντίπαλος.
Για την παρουσία του Ελ Κααμπί στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού: Φυσικά δεν ήμουν εδώ όταν είχε τραυματιστεί αλλά γνωρίζουμε όλοι τι είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ σημαντικός για όλους στην ομάδα και φυσικά για τους συμπαίκτες του. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός πως έχει επιστρέψει, έστω και τραυματίας, και βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Μεταδίδει την ενέργεια του στους συμπαίκτες του και είναι σημαντικό που τον έχουμε εδώ.
Φορτούνης: Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις μονομαχίες
Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού στη Magenta TV μίλησε ο Κώστας Φορτούνης. Ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά μίλησε για το τι ακριβώς ζητάει από την ομάδα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ αναφέρθηκε και στο που κρίνονται αυτά τα παιχνίδια.
Αναλυτικά ο Κώστας Φορτούνης μίλησε:
Για το διάστημα της διακοπής: Είχαμε μια μεγάλη διακοπή και αυτό μας βοήθησε γιατί ο καινούργιος προπονητής μας έδειξε κάποια πράγματα που θέλει να δουλέψει. Είχαμε χρόνο να δουλέψουμε και κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι που πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι.
Για το που κρίνονται αυτά τα παιχνίδια: Είναι ντέρμπι και τα ντέρμπι πάνω από όλα τα κερδίζουν οι μονομαχίες, το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη και πολλές φορές κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς από την πλευρά μας, το μόνο σίγουρο είναι πως θα τα δώσουμε όλα γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο, για τους οπαδούς μας και για μας τους ίδιους. Παίζουμε στο γήπεδο μας. Ο κόσμος σίγουρα θα μας βοηθήσει και να περιμένουν από εμάς πως θα τα δώσουμε όλα.
Για την κρισιμότητα του συγκεκριμένου ντέρμπι: Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πρώτος αλλά έχουν υπάρξει κι άλλες φορές που βρεθήκαμε πίσω και το γυρίσαμε. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πάντα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πόσω μάλλον τώρα που έχουμε απέναντι μας μια καλή ομάδα.
Για τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα ο νέος προπονητής: Τα στοιχεία που θέλει να περάσει είναι διαφορετικά. Θέλει να παίζουμε από πίσω, να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε τη μπάλα στα πόδια πάνω από όλα. Να μην κάνουμε εύκολα λάθη και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι κυκλοφορώντας τη μπάλα. Αυτά είναι τα βασικά του στοιχεία, αυτά δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα παιχνίδια.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για το διάστημα της διακοπής και την προετοιμασία της ομάδας του: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά έλειπαν πολλοί παίκτες στις Εθνικές τους ομάδες, όμως παρόλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε καλά και όσοι έμειναν εδώ δούλεψαν πολύ και πολύ καλά. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να δούμε και κάποιους νεότερους παίκτες και να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως οι παίκτες που έλειπαν στις Εθνικές τους έπαιξαν και γύρισαν υγιείς. Τώρα είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη δράση με όλη την ομάδα σε καλή κατάσταση.
Για το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα: Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως ανυπομονώ να το κερδίσω γιατί έχω καταλάβει τι σημαίνει για όλους μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε.
Φυσικά και είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Θα είναι πολύ καλό για μας να καταφέρουμε να μειώσουμε την διαφορά γιατί ο αντίπαλος έχει πάρει ένα προβάδισμα. Ξέρουμε την σημασία που έχει το παιχνίδι αυτό και θα είμαστε ευτυχισμένοι αν στο τέλος του αγώνα είμαστε αυτοί που θα έχουν επικρατήσει. Όλοι δουλεύουμε και όλοι έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό. Αν και βρίσκομαι λίγο καιρό εδώ έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται.
Για το που θα κριθεί το ντέρμπι: Ένα παιχνίδι μπορεί να το καθορίσουν διάφορα πράγματα. Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση και να είμαστε αποτελεσματικοί. Φυσικά τα παιχνίδια τα κρίνουν τα γκολ. Θα είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε και να καταφέρουμε να προηγηθούμε. Επίσης, πρέπει να αμυνθούμε καλά και να περιορίσουμε τις στιγμές που θα μας απειλήσει ο αντίπαλος.
Για την παρουσία του Ελ Κααμπί στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού: Φυσικά δεν ήμουν εδώ όταν είχε τραυματιστεί αλλά γνωρίζουμε όλοι τι είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ σημαντικός για όλους στην ομάδα και φυσικά για τους συμπαίκτες του. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός πως έχει επιστρέψει, έστω και τραυματίας, και βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Μεταδίδει την ενέργεια του στους συμπαίκτες του και είναι σημαντικό που τον έχουμε εδώ.
Φορτούνης: Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις μονομαχίες
Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού στη Magenta TV μίλησε ο Κώστας Φορτούνης. Ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά μίλησε για το τι ακριβώς ζητάει από την ομάδα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ αναφέρθηκε και στο που κρίνονται αυτά τα παιχνίδια.
Αναλυτικά ο Κώστας Φορτούνης μίλησε:
Για το διάστημα της διακοπής: Είχαμε μια μεγάλη διακοπή και αυτό μας βοήθησε γιατί ο καινούργιος προπονητής μας έδειξε κάποια πράγματα που θέλει να δουλέψει. Είχαμε χρόνο να δουλέψουμε και κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι που πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι.
Για το που κρίνονται αυτά τα παιχνίδια: Είναι ντέρμπι και τα ντέρμπι πάνω από όλα τα κερδίζουν οι μονομαχίες, το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη και πολλές φορές κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς από την πλευρά μας, το μόνο σίγουρο είναι πως θα τα δώσουμε όλα γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο, για τους οπαδούς μας και για μας τους ίδιους. Παίζουμε στο γήπεδο μας. Ο κόσμος σίγουρα θα μας βοηθήσει και να περιμένουν από εμάς πως θα τα δώσουμε όλα.
Για την κρισιμότητα του συγκεκριμένου ντέρμπι: Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πρώτος αλλά έχουν υπάρξει κι άλλες φορές που βρεθήκαμε πίσω και το γυρίσαμε. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πάντα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πόσω μάλλον τώρα που έχουμε απέναντι μας μια καλή ομάδα.
Για τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα ο νέος προπονητής: Τα στοιχεία που θέλει να περάσει είναι διαφορετικά. Θέλει να παίζουμε από πίσω, να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε τη μπάλα στα πόδια πάνω από όλα. Να μην κάνουμε εύκολα λάθη και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι κυκλοφορώντας τη μπάλα. Αυτά είναι τα βασικά του στοιχεία, αυτά δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα παιχνίδια.
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