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Παναθηναϊκός: Από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η ΑΜΚ 25,2 εκατ. ευρώ
SPORTS
Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η ΑΜΚ 25,2 εκατ. ευρώ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατ. ευρώ

Παναθηναϊκός: Από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η ΑΜΚ 25,2 εκατ. ευρώ
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Από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε πλήρως η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 25.200.000 ευρώ.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την κάλυψη της. Η διοίκηση της ομάδας είχε δρομολογήσει το προηγούμενο διάστημα τη διαδικασία ενίσχυσης του μετοχικού κεφαλαίου και το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την προκήρυξη της κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ής Σεπτεμβρίου 2026.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα 25,2 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.
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