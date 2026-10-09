Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Παναθηναϊκός: Από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η ΑΜΚ 25,2 εκατ. ευρώ
Παναθηναϊκός: Από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η ΑΜΚ 25,2 εκατ. ευρώ
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατ. ευρώ
Από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε πλήρως η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 25.200.000 ευρώ.
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την κάλυψη της. Η διοίκηση της ομάδας είχε δρομολογήσει το προηγούμενο διάστημα τη διαδικασία ενίσχυσης του μετοχικού κεφαλαίου και το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την προκήρυξη της κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ής Σεπτεμβρίου 2026.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα 25,2 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την κάλυψη της. Η διοίκηση της ομάδας είχε δρομολογήσει το προηγούμενο διάστημα τη διαδικασία ενίσχυσης του μετοχικού κεφαλαίου και το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την προκήρυξη της κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ής Σεπτεμβρίου 2026.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα 25,2 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.
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