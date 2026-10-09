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Δύο χρόνια από τον θάνατο του Μπάλντοκ: «Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδος
SPORTS
Τζορτζ Μπάλντοκ Εθνική Ελλάδος

Δύο χρόνια από τον θάνατο του Μπάλντοκ: «Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδος

Η μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας παραμένει ζωντανή

Δύο χρόνια από τον θάνατο του Μπάλντοκ: «Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδος
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Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024, σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό και το διεθνές ποδόσφαιρο.

Η μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας παραμένει ζωντανή, με τους ανθρώπους της «γαλανόλευκης» να τιμούν τη δεύτερη επέτειο του θανάτου του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», αναφέρει το μήνυμα της Εθνικής ομάδας, αποτίοντας φόρο τιμής στον Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

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