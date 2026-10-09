«Του είπα αν θέλει να του αγοράσω μια γραβάτα...»: Η ιστορία με τον Ομπράντοβιτς που αποκάλυψε ο Γιασικεβίτσιους μετά το ΠΑΟ-Φενέρ
SPORTS
Σάρας Γιασικεβίτσιους Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ

«Του είπα αν θέλει να του αγοράσω μια γραβάτα...»: Η ιστορία με τον Ομπράντοβιτς που αποκάλυψε ο Γιασικεβίτσιους μετά το ΠΑΟ-Φενέρ

Το δώρο του Λιθουανού στον πρώην προπονητή και μέντορά του, που αποκάλυψε χθες βράδυ στο Telekom Center μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό

«Του είπα αν θέλει να του αγοράσω μια γραβάτα...»: Η ιστορία με τον Ομπράντοβιτς που αποκάλυψε ο Γιασικεβίτσιους μετά το ΠΑΟ-Φενέρ
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στο δώρο που έκανε ο ίδιος στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Τούρκων, τόνισε πως ήθελα να του αγοράσει μια γραβάτα και όντως το έκανε, δίνοντάς την του πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους:

«Συγχαρητήρια στον Ζέλικο, στον Παναθηναϊκό. Τους ευχαριστώ για την υπέροχη υποδοχή. Είναι πάντα μεγάλη απόλαυση το να επιστρέφω στο ΟΑΚΑ και φέτος είναι ακόμα πιο ξεχωριστό λόγω των οικείων προσώπων.

Με αυτή την νοοτροπία δεν μπορείς να κερδίσεις στο ΟΑΚΑ. Δεν είχαμε καμία συνέπεια στο ματς. Δεν κάναμε τον Παναθηναϊκό να νιώσει άβολα. Χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ με τον χειρότερο τρόπο. 32 φάουλ. Δεν σταματάς το φαστ-μπρέικ και κάνεις φάουλ στον σουτέρ στο τρίποντο. Μείναμε στο ματς με τα επιθετικά ριμπάουντ για λίγο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη στο παρκέ απόψε».

Για το αν τον προβλημάτισε περισσότερο τα λάθη της ομάδας του ή η ευκολία που σκόραρε ο Παναθηναϊκός από κοντά και για το αν βούρκωσε στην υποδοχή: «Δεν θέλω να φανώ αλαζόνας, αλλά κάθε φορά βουρκώνω. Κακομαθαίνεις με τέτοια υπέροχη υποδοχή. Οπότε, δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά.

Έκαναν 10 λάθη και εμείς 17. Μας έβγαλαν εκτός του παιχνιδιού μας, εμείς ποτέ δεν το κάναμε. Ήταν πιο physical, ειδικά στο front court. Ήταν το πρώτο εκτός έδρας ματς, το πρώτο ματς για μερικούς παίκτες μας σε ένα γήπεδο όπως το ΟΑΚΑ, είναι καλή εμπειρία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αν στο τέλος είμαστε κοντά στις νίκες, η διαφορά στο σκορ είναι μεγάλη».

Για το τι είπε στον Ομπράντοβιτς στο τετ-α-τετ τους και αν το δώρο που του πήρε ήταν γραβάτα: «Ήταν γραβάτα. Ήταν ώρα να πάρει γραβάτα. Οπότε του πήρα εγώ. Ήταν από χθες. Του είπα ότι αν χρειαστεί βοήθεια να πάρει γραβάτα, θα του αγοράσω εγώ και του αγόρασα

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