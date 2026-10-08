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Το CAS έτοιμο να εξετάσει την έφεση της Σενεγάλης για τον τελικό του Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο
Το CAS έτοιμο να εξετάσει την έφεση της Σενεγάλης για τον τελικό του Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο
Η ομοσπονδία της Σενεγάλης άσκησε έφεση προς το CAS, αφού της αφαιρέθηκε ο τίτλος του Κόπα Άφρικα με απόφαση της αφρικανικής ομοσπονδίας
Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) υποσχέθηκε ταχεία επίλυση της έφεσης που άσκησε η Σενεγάλη, αφού της αφαιρέθηκε ο τίτλος του Κόπα Άφρικα. Το δικαστήριο εξέτασε τα επιχειρήματα την Πέμπτη και αναμένεται να εκδώσει απόφαση εντός ημερών.
Η Σενεγάλη αμφισβητεί την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) να ανακηρύξει πρωταθλητή το Μαρόκο, παρά το γεγονός ότι η Σενεγάλη είχε νικήσει τη διοργανώτρια χώρα με 1-0 στην παράταση, στον τελικό που διεξήχθη στο Ραμπάτ τον Ιανουάριο.
Η ομάδα της Σενεγάλης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο για 14 λεπτά, αφού καταλογίστηκε πέναλτι εις βάρος της προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με αρκετούς παίκτες να επιστρέφουν στα αποδυτήρια σε ένδειξη διαμαρτυρίας πριν συνεχίσουν το παιχνίδι.
Το Μαρόκο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι, στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση, όπου η Σενεγάλη πέτυχε το νικητήριο γκολ εξασφαλίζοντας τη νίκη.
Ωστόσο, δύο μήνες αργότερα της αφαιρέθηκε ο τίτλος, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έκρινε ότι η Σενεγάλη είχε χάσει τον αγώνα στα χαρτιά λόγω της αποχώρησής της από το γήπεδο, ανατρέποντας το αποτέλεσμα και κατοχυρώνοντας τη νίκη με 3-0 υπέρ του Μαρόκου.
Η Σενεγάλη άσκησε άμεσα έφεση στο CAS -το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο- η οποία κατατέθηκε στις 25 Μαρτίου και εκδικάστηκε την Πέμπτη.
«Γνωρίζω ότι η αναμονή είναι μεγάλη για τους φιλάθλους, αρκετούς μήνες μετά τον τελικό μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του CAS, Μάθιου Ριμπ. «Το χρονοδιάγραμμα και το διαδικαστικό πλάνο καθορίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων μερών στην υπόθεση.
Επομένως, όλοι γνώριζαν τα χρονικά περιθώρια και στόχος μας ως CAS -ως αρχή τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας- είναι να εκδώσουμε μια αιτιολογημένη απόφαση το συντομότερο δυνατό μετά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.
Η μακρόσυρτη υπόθεση σχετικά με τον νικητή του φετινού τίτλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ημερών, αν και ο Ριμπ δεν όρισε συγκεκριμένη ημερομηνία. «Αναμένω ότι η απόφαση δεν θα ληφθεί ούτε σήμερα ούτε αύριο, αλλά μερικές ημέρες αργότερα.
Τα δεδομένα είναι καθορισμένα και σαφή, και οι συζητήσεις θα αφορούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα και νομικές πτυχές», πρόσθεσε.
Η επιτροπή του CAS -υπό την προεδρία του Γάλλου ειδικού στο αθλητικό δίκαιο Ζεράλντ Σιμόν και με τη συνδρομή του Ιταλού καθηγητή διεθνούς δικαίου Λουίτζι Φουμαγκάλι και του δικηγόρου και καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης Ούλριχ Χάας (με έδρα το Αμβούργο)- άκουσε τις αγορεύσεις των πλευρών, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους, με τη διαδικασία της ακρόασης να ολοκληρώνεται την Πέμπτη.
Η αντιπροσωπεία του Μαρόκου δεν προέβη σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ο Γενικός Γραμματέας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Σο, δήλωσε ότι αισθάνονται σίγουροι.
Η Σενεγάλη αμφισβητεί την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) να ανακηρύξει πρωταθλητή το Μαρόκο, παρά το γεγονός ότι η Σενεγάλη είχε νικήσει τη διοργανώτρια χώρα με 1-0 στην παράταση, στον τελικό που διεξήχθη στο Ραμπάτ τον Ιανουάριο.
Η ομάδα της Σενεγάλης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο για 14 λεπτά, αφού καταλογίστηκε πέναλτι εις βάρος της προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με αρκετούς παίκτες να επιστρέφουν στα αποδυτήρια σε ένδειξη διαμαρτυρίας πριν συνεχίσουν το παιχνίδι.
Το Μαρόκο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι, στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση, όπου η Σενεγάλη πέτυχε το νικητήριο γκολ εξασφαλίζοντας τη νίκη.
Ωστόσο, δύο μήνες αργότερα της αφαιρέθηκε ο τίτλος, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έκρινε ότι η Σενεγάλη είχε χάσει τον αγώνα στα χαρτιά λόγω της αποχώρησής της από το γήπεδο, ανατρέποντας το αποτέλεσμα και κατοχυρώνοντας τη νίκη με 3-0 υπέρ του Μαρόκου.
Η Σενεγάλη άσκησε άμεσα έφεση στο CAS -το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο- η οποία κατατέθηκε στις 25 Μαρτίου και εκδικάστηκε την Πέμπτη.
«Γνωρίζω ότι η αναμονή είναι μεγάλη για τους φιλάθλους, αρκετούς μήνες μετά τον τελικό μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του CAS, Μάθιου Ριμπ. «Το χρονοδιάγραμμα και το διαδικαστικό πλάνο καθορίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων μερών στην υπόθεση.
Επομένως, όλοι γνώριζαν τα χρονικά περιθώρια και στόχος μας ως CAS -ως αρχή τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας- είναι να εκδώσουμε μια αιτιολογημένη απόφαση το συντομότερο δυνατό μετά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.
Η μακρόσυρτη υπόθεση σχετικά με τον νικητή του φετινού τίτλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ημερών, αν και ο Ριμπ δεν όρισε συγκεκριμένη ημερομηνία. «Αναμένω ότι η απόφαση δεν θα ληφθεί ούτε σήμερα ούτε αύριο, αλλά μερικές ημέρες αργότερα.
Τα δεδομένα είναι καθορισμένα και σαφή, και οι συζητήσεις θα αφορούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα και νομικές πτυχές», πρόσθεσε.
Η επιτροπή του CAS -υπό την προεδρία του Γάλλου ειδικού στο αθλητικό δίκαιο Ζεράλντ Σιμόν και με τη συνδρομή του Ιταλού καθηγητή διεθνούς δικαίου Λουίτζι Φουμαγκάλι και του δικηγόρου και καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης Ούλριχ Χάας (με έδρα το Αμβούργο)- άκουσε τις αγορεύσεις των πλευρών, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους, με τη διαδικασία της ακρόασης να ολοκληρώνεται την Πέμπτη.
Η αντιπροσωπεία του Μαρόκου δεν προέβη σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ο Γενικός Γραμματέας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Σο, δήλωσε ότι αισθάνονται σίγουροι.
«Το σημαντικό όμως είναι να τηρηθεί το αθλητικό δίκαιο και να κλείσει οριστικά το θέμα αυτού του συγκεκριμένου αγώνα, για χάρη της αξιοπρέπειας και της Αφρικής», δήλωσε ο Σο στους δημοσιογράφους έξω από τον χώρο της ακρόασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.
🇲🇦🇸🇳 « Les faits sont établis, sont clairs. […] La décision du TAS n’est pas attendue aujourd’hui, ni demain, mais dans les prochains jours. » Matthieu Reeb, directeur général du TAS à Lausanne🇨🇭, fait le point sur le recours du Sénégal contre le Maroc. https://t.co/8nBrWtxJeM— Le360 (@Le360fr) October 8, 2026
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