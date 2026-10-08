Το CAS έτοιμο να εξετάσει την έφεση της Σενεγάλης για τον τελικό του Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο

🇲🇦🇸🇳 « Les faits sont établis, sont clairs. […] La décision du TAS n’est pas attendue aujourd’hui, ni demain, mais dans les prochains jours. » Matthieu Reeb, directeur général du TAS à Lausanne🇨🇭, fait le point sur le recours du Sénégal contre le Maroc. https://t.co/8nBrWtxJeM — Le360 (@Le360fr) October 8, 2026

«Το σημαντικό όμως είναι να τηρηθεί το αθλητικό δίκαιο και να κλείσει οριστικά το θέμα αυτού του συγκεκριμένου αγώνα, για χάρη της αξιοπρέπειας και της Αφρικής», δήλωσε ο Σο στους δημοσιογράφους έξω από τον χώρο της ακρόασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.