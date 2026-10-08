Βίντεο: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου στο Βοτανικό

«Μέσα στην κατασκευή, εξέλιξη σε κάθε επίπεδο» αναφέρει ο Παναθηναϊκός στη λεζάντα που συνοδεύει τα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου. Σε αυτά τα πλάνα φαίνονται τόσο τα συνεργεία, που εργάζονται όσο και εικόνες από τη γύρω περιοχή αλλά και από ψηλά.



Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπως είναι γνωστό, θα έχει χωρητικότητα 39.074 θεατών, ενώ θα διαθέτει και 78 σουίτες.







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