Βίντεο: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου στο Βοτανικό
SPORTS
Παναθηναϊκός Βοτανικός

Βίντεο: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου στο Βοτανικό

«Μέσα στην κατασκευή, εξέλιξη σε κάθε επίπεδο» έγραψαν οι πράσινοι στη λεζάντα που συνοδεύει τα πλάνα

Βίντεο: Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου στο Βοτανικό
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Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από την κατασκευή του γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού.  

Πρόκειται για πλάνα που αν μη τι άλλο ενδιαφέρουν όσο λίγα θέματα τους οπαδούς των πρασίνων, οι οποίοι βλέπουν τα παίρνει «σάρκα και οστά» το νέο σπίτι της ομάδας. 

«Μέσα στην κατασκευή, εξέλιξη σε κάθε επίπεδο» αναφέρει ο Παναθηναϊκός στη λεζάντα που συνοδεύει τα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου. Σε αυτά τα πλάνα φαίνονται τόσο τα συνεργεία, που εργάζονται όσο και εικόνες από τη γύρω περιοχή αλλά και από ψηλά. 

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπως είναι γνωστό, θα έχει χωρητικότητα 39.074 θεατών, ενώ θα διαθέτει και 78 σουίτες.
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