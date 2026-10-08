Άνετη πρεμιέρα στη Σαγκάη για τον Τσιτσιπά, νίκησε 2-0 τον Κόπεανς
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Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις

Άνετη πρεμιέρα στη Σαγκάη για τον Τσιτσιπά, νίκησε 2-0 τον Κόπεανς

Απέναντι στον 32χρονο άσημο Βέλγο, Νο.232 στον κόσμο, ο Ελληνας τενίστας δεν ανησύχησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ακόμα κι όταν στο 2ο σετ, έκανε σχεδόν διπλάσια λάθη από το πρώτο

Άνετη πρεμιέρα στη Σαγκάη για τον Τσιτσιπά, νίκησε 2-0 τον Κόπεανς
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς νίκησε τον Κίπερ Κόπεανς με 6-3, 7-5 έχοντας μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο Masters της Σαγκάης και κλείνοντας ραντεβού με τον Ιταλό, Λουτσάνο Νταρντέρι για τον 2ο γύρο.

Απέναντι στον 32χρονο άσημο Βέλγο, Νο.232 στον κόσμο, ο Τσιτσιπάς δεν ανησύχησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ακόμα κι όταν στο 2ο σετ, έκανε σχεδόν διπλάσια λάθη από το 1ο (11 έναντι 6), έχοντας όμως συνολικά περισσότερους winners (23-12), σε καθοριστικό σημείο πέτυχε break στο 11ο game, αποφεύγοντας το ρίσκο ενός tie break και θα είναι στη φάση των «64ων» στο τουρνουά της μεγαλύτερης πόλης της Κίνας.


O Τσιτσιπάς έκλεισε με άσο το εναρκτήριο game (1-0), με love game έκανε το 2-1 και με βολέ έκλεισε το 5ο game για το 3-2. Στο επόμενο game o Tσιτσιπάς δημιούργησε διπλό break point και μετά το διπλό λάθος από τον Κόπεανς έκανε το 4-2.

Από εκεί και πέρα ακολούθησαν δύο διαδοχικά love game από τον Τσιτσιπά, που κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3, πετυχαίνοντας σχεδόν τριπλάσιους winners (11-4) κι έχοντας παραχωρήσει μόλις τρεις πόντους (20/23) στα service game.

Ο Κόπεανς διατήρησε το προβάδισμα στο ξεκίνημα του 2ου σετ, 1-0 και 2-1. O Bέλγος βρέθηκε μπροστά σε νέο break point στο 5ο game, όμως αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε και με τρεις διαδοχικούς winners έκανε το 3-2.

Ο Tσιτσιπάς με τον 4ο άσο στο παιχνίδι κατέκτησε το 6ο game (3-3) και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ισοφάρισε σε 4-4.

Κλείσιμο
Ο Κόπεανς με love game έκανε το 5-4, ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-5, στο καθοριστικό σημείο πέτυχε το 2ο break στον αγώνα, για το προσπέρασμα με 6-5 και με love game κατέκτησε το σετ με 7-5 κι έφυγε για τον 2ο γύρο.
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