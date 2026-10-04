Ο Εμπαπέ βάζει… λάδι στη φωτιά και η κόντρα με Ντεμπελέ φουντώνει

Ο αρχηγός των «τρικολόρ» θα απουσιάσει και από το βραδινό παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στο Βέλγιο, ωστόσο φρόντισε να κάνει ξανά αισθητή την παρουσία του, αυτή τη φορά μέσω Instagram.Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δημοσίευσε την Κυριακή ένα βίντεο, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ανοίξει αρκετές συζητήσεις γύρω από το πρόσωπό του. Η σχέση του με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο ρόλος του στην εθνική Γαλλίας, αλλά και η πρόσφατη νυχτερινή του έξοδος στο Παρίσι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής.Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η επιλογή του τραγουδιού που συνόδευε την ανάρτησή του. Αρχικά, ο Εμπαπέ εμφανίζεται να γυμνάζεται και στη συνέχεια να κάνει ποδήλατο στην εξοχή, δείχνοντας σε εξαιρετική διάθεση. Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι του Michel Fugain και των Big Bazar, «Les gentils, les méchants», δηλαδή «Οι καλοί, οι κακοί».Μάλιστα, ο Γάλλος σταρ φαίνεται να γνωρίζει καλά τους στίχους, με ένα χαρακτηριστικό σημείο του τραγουδιού να αναφέρει: «Ποιος είναι πραγματικά κακός; Ο κακός».Η επιλογή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, ειδικά με δεδομένη την έντονη κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα. Μήπως, λοιπόν, ο Εμπαπέ θέλησε να στείλει με έμμεσο και… ειρωνικό τρόπο το δικό του μήνυμα στους επικριτές του;Απάντηση δεν υπάρχει, όμως το timing της ανάρτησης, σε συνδυασμό με τους συγκεκριμένους στίχους, σίγουρα αφήνει χώρο για αρκετές ερμηνείες.