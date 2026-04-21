Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ παρά την κακή σεζόν, γράφει το Sky Sports
Άρνε Σλοτ Λίβερπουλ Premier League Sky Sports

Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ παρά την κακή σεζόν, γράφει το Sky Sports

Η Λίβερπουλ διανύει μια από τις χειρότερες σεζόν της την τελευταία δεκαετία παρόλα αυτά η διοίκηση φαίνεται να έχει αποφασίσει να τον κρατήσει στο λιμάνι

Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ παρά την κακή σεζόν, γράφει το Sky Sports
Πολύ κοντά στην παραμονή του στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ φαίνεται πως βρίσκεται ο Άρνε Σλοτ.

Αυτό υποστηρίζει με δημοσίευμά της η «Sky Sports», με το βρετανικό Μέσο να αποκαλύπτει τις σκέψεις της διοίκησης για την παραμονή του Ολλανδού τεχνικού στον πάγκο των «reds» και τη σεζόν 2026/27, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Μετά από μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του συλλόγου, ο 47χρονος προπονητής βρέθηκε υπό αμφισβήτηση, ενώ υπήρξαν και φήμες που τον ήθελαν να απομακρύνεται από το «τιμόνι» της ομάδας μετά το πέρας της σεζόν.

Ωστόσο, οι όποιες αμφιβολίες για το μέλλον του Σλοτ φαίνεται να υποχωρούν, καθώς η Λίβερπουλ βρίσκεται πολύ κοντά στην εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το επόμενο Champions League.

Θυμίζουμε πως ο Ολλανδός ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ το καλοκαίρι του 2024, οδηγώντας τον σύλλογο στην κατάκτηση της Premier League στο τέλος εκείνης της σεζόν.

