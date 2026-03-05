Η Σοσιεδάδ νίκησε ξανά με 1-0 την Αθλέτικ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας για 7η φορά, δείτε το γκολ
Η Σοσιεδάδ νίκησε ξανά με 1-0 την Αθλέτικ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας για 7η φορά, δείτε το γκολ
Η Σοσιεδάδ ήταν πολύ καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση χάρις σε ένα πέναλτι του ηγέτης της Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο 87ο λεπτό
Στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας για 7η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2020 -όταν και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση- προκρίθηκε η Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς νίκησε και στη ρεβάνς την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι των Βάσκων κι έκλεισε «εισιτήριο» για το καταληκτικό ματς, που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου στο «La Cartuja» της Σεβίλλης, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Η Σοσιεδάδ ήταν πολύ καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση χάρις σε ένα πέναλτι του ηγέτης της Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο 87ο λεπτό.
Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Copa del Rey (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (0-4)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (1-0)
