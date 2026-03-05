Η Σοσιεδάδ νίκησε ξανά με 1-0 την Αθλέτικ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας για 7η φορά, δείτε το γκολ

Η Σοσιεδάδ ήταν πολύ καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση χάρις σε ένα πέναλτι του ηγέτης της Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο 87ο λεπτό