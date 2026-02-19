Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-0 από τον Ρούμπλεφ και αποκλείστηκε στους 8 του Qatar Open
Qatar Open Ντόχα Στέφανος Τσιτσιπάς Αντρέι Ρούμπλεφ

Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-0 από τον Ρούμπλεφ και αποκλείστηκε στους 8 του Qatar Open

Ο περσινός νικητής του τουρνουά στη Ντόχα, Αντρέι Ρούμπλεφ νίκησε με 2-0 (6-3, 7-6) τον Στέφανο Τσιτσιπά στα προημιτελικά της διοργάνωσης

Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-0 από τον Ρούμπλεφ και αποκλείστηκε στους 8 του Qatar Open
Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο του επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ, ένας άλλος Ρώσος, ο Αντρέι Ρούμπλεφ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος συμπληρώνει έναν χρόνο μακριά από την ημιτελική φάση ενός τουρνουά της ATP (τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ντουμπάι όπου πήρε και τον τίτλο).

Ο Έλληνας πρωταθλητής πλέον έχει να διαχειριστεί μια ειδική κατάσταση. Ακολουθεί το τουρνουά στο Ντουμπάι κι εκεί θα χρειαστεί να υπερασπιστεί 500 βαθμούς και αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί εκτός του Top 50 για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια.



Έχασε πέντε break points και το σετ
Μετά το πρώτο service game για κάθε παίκτη, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στο 30-40 και με διπλό λάθος έδωσε στον Ρούμπλεφ την ευκαιρία να φθάσει σε break και να προσπεράσει με 2-1 και διατηρώντας χωρίς προβλήματα το σερβίς του να κάνει το 3-1.

Ο Τσιτσιπάς μείωσε, όμως στο 6ο game, που κρίθηκε σε 16 πόντους, σπατάλησε τέσσερις ευκαιρίες για break, με τον Ρούμπλεφ να διατηρεί το προβάδισμα (4-2).
O Έλληνας παίκτης απάντησε με love game, αλλά και πάλι στο 8ο game, δεν εκμεταλλεύτηκε το 5ο συνολικά break point (5-3).

Στο 9ο game και στο 0-30 ο Τσιτσιπάς ζήτησε να αλλάξει το κορδόνι στο αριστερό του παπούτσι και με την επανέναρξη του αγώνα, ο Ρούμπλεφ με δύο στη σειρά πόντους έφθασε σε νέο break και στην κατάκτηση του σετ με 6-3.



Χαμένο tie break κι αποκλεισμός
Οι παίκτες διατηρώντας το σερβίς τους, το 2ο σετ κύλησε στο 2-2 και στο 3-3. Ο Ρούμπλεφ με love game έκανε το 4-3, με τον Τσιτσιπά να απαντά με το ίδιο νόμισμα (4-4).



Στον ίδιο ρυθμό ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε με 5-4, τον Τσιτσιπά με νέο love game, να ισοφαρίζει σε 5-5, τον Ρούμπλεφ να φθάνει χωρίς προβλήματα στο 6-5 και το σετ να οδηγείται στo tie break: Εκεί ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, έφθασε σε τετραπλό match point κι αμέσως έκλεισε το σετ με 7-6 (2) και την πρόκριση στα ημιτελικά του Qatar Open.

