Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα για δύο ευρωπαϊκά ματς, θα συναντηθεί και με τον Γκαγκάτση
Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα για δύο ευρωπαϊκά ματς, θα συναντηθεί και με τον Γκαγκάτση
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα βρίσκεται στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης, μαζί με τους Θεόδωρο Θεοδωρίδη και Ζόραν Λάκοβιτς
Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος την Τετάρτη (18/2) θα ταξιδέψει στην Αθήνα μαζί με τον γενικό γραμματέα Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον υπεύθυνο των εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς.
Τόσο ο Τσέφεριν, όσο και οι Θεοδωρίδης και Λάκοβιτς πρόκειται να δώσουν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση του Champions League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Λεβερκούζεν, ενώ την Πέμπτη θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για το Europa League.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Αθήνα οι Τσέφεριν και Λάκοβιτς αναμένεται να συναντηθούν και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Τόσο ο Τσέφεριν, όσο και οι Θεοδωρίδης και Λάκοβιτς πρόκειται να δώσουν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση του Champions League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Λεβερκούζεν, ενώ την Πέμπτη θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για το Europa League.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Αθήνα οι Τσέφεριν και Λάκοβιτς αναμένεται να συναντηθούν και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα