Σβιόντεκ για τον αγώνα της με την Σάκκαρη: Παίζει καλύτερα τώρα η Μαρία

Η Ίγκα Σβιόντεκ
περιμένει έναν δύσκολο αγώνα αύριο (12/2) απέναντι στη Μαρία Σάκκαρη
για τα προημιτελικά του Qatar Open
.
«Ποτέ δεν περιμένω εύκολους αγώνες, γιατί όλες εδώ μπορούν να παίξουν σε πολύ υψηλό επίπεδο», απάντησε σε ερώτηση για το ματς με την Ελληνίδα τενίστρια.
«Απέναντι στη Μαρία είναι πάντα ένα σωματικά απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι. Νιώθω ότι τώρα παίζει καλύτερα, οπότε θα είμαι έτοιμη γι’ αυτό».
Σε ό,τι αφορά το πώς «γύρισε» το head to head από 0-3 σε 4-3, είπε:
«Νομίζω ότι έπαιξα λίγο πιο έξυπνα. Αλλά συνολικά πιστεύω ότι το επίπεδό μου βελτιώθηκε το 2022, άρα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, είχα μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι μου και μπορούσα να πιέσω λίγο περισσότερο.
Κόντρα στη Μαρία, όμως, είναι πάντα δύσκολο. Είναι πάντα από εκείνα τα ματς όπου κάθε γκέιμ μετράει, κάθε πόντος μετράει. Παρόλο που κάποιες φορές έχασα και κάποιες φορές κέρδισα, ένιωθα ότι παίζαμε περίπου στο ίδιο επίπεδο.
Απλώς ήταν θέμα του ποια θα έφερνε αυτό το υψηλό επίπεδο στα κρίσιμα σημεία για να κερδίσει τα γκέιμ και τα σετ».