Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 την Τότεναμ και πατάει γερά στην 4αδα
Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 την Τότεναμ και πατάει γερά στην 4αδα

Οι κόκκινοι διάβολοι εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Ρομέρο στο 29', έφτασαν τις 4 σερί νίκες και ονειρεύονται επιστροφή στο Champions League

Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 την Τότεναμ και πατάει γερά στην 4αδα
Η αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα μπορούσε να της είχε κάνει μεγαλύτερο καλό! Τουλάχιστον... βραχυπρόθεσμα. Επί εποχής Μάικλ Κάρικ στον πάγκο, οι Κόκκινοι Διάβολοι μοιάζουν μεταλλαγμένοι και με ακόμα μια σερί νίκη εδραιώνονται για τα καλά στην πρώτη τετράδα. Με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 29΄εξαιτίας της αποβολής του Ρομέρο, οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 2-0 εις βάρος της Τότεναμ, διεύρυναν το νικηφόρο σερί στα τέσσερα ματς στην Premier League μετά από 2,5 χρόνια κι απομακρύνθηκαν προσωρινά από Τσέλσι και Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Κάρικ άρχισε να ανεβάζει στροφές μετά το πρώτο εικοσάλεπτο και απείλησε με απανωτές ευκαιρίες των Κούνια (20΄) και Μπρούνο Φερνάντες (23΄), προτού καταφτάσει η στιγμή που άλλαξε τη μοίρα του ματς. Στο 29΄συγκεκριμένα ο Ρομέρο τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Κασεμίρο και πήρα την άγουσα για τα αποδυτήρια, αφήνοντας τους Spurs να παλεύουν με δέκα παίκτες.

Και δέκα λεπτά αργότερα η αριθμητικό ανισορροπία έδωσε στη Γιουνάιτεντ το προβάδισμα, όταν έπειτα από ωραία κομπίνα των γηπεδούχων σε κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Εμπεμό στο ύψος του πέναλτι κι ο τελευταίος πλάσαρε ιδανικά για το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα ο Βικάριο κράτησε όρθια την Τότεναμ σε κεφαλιά του Κασεμίρο, όμως το 2-0 έμοιαζε απλώς με θέμα χρόνου.

Αφού ο Ιταλός είχε τις ενστάσεις του και στο δεύτερο μέρος σε προσπάθειες των Κασεμίρο, Σο και Νταλότ, η ζημιά τελικά έγινε στο 81΄όταν ο Μπρούνο Φερνάντες διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κοντινό πλασέ από σέντρα του Νταλότ. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Γιουνάιτεντ να πανηγυρίζει την 4η νίκη στη σειρά που έχει χαρίσει μια ατμόσφαιρα συγκρατημένης αισιοδοξίας μετά από καιρό στο «Ολντ Τράφορντ».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο (87΄Μαζράουι), Μαϊνού (90΄+2΄Φλέτσερ), Κασεμίρο (87΄Ουγκάρτε), Κούνια (76΄Σέσκο), Ντιαλό, Μπρούνο Φερνάντες, Εμπεμό (87΄Ζίρκζι)

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Παλίνια (80΄Τελ), Ρομέρο, Φαν Ντε Φεν, Γκρέι, Ουντότζι (55΄Σόουζα), Σαρ, Γκάλαγχερ (80΄Μπισούμα), Οντόμπερτ (32΄Ντράγκουσιν), Σίμονς, Σολάνκε (80΄Κόλο Μουανί)

