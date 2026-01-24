Νόβακ Τζόκοβιτς: Έγινε ο πρώτος τενίστας που έφτασε στις 400 νίκες σε Grand Slam, βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Australian Open Τένις

Ο Σέρβος τενίστας πέτυχε την 400η νίκη του σε Grand Slam στον 3ο γύρο του Australian Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε πριν από λίγες ώρες στη Μελβούρνη ο πρώτος τενίστας που έφτασε στις 400 νίκες σε Grand Slam. 

Ο Σέρβος απέκλεισε τον Ολλανδό  Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Australian Open όπου θα παίξει με τον Γιάκουμπ Μένσικ ή τον  Ίθαν Κουίν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πλέον 400 νίκες σε Grand Slam και ο 2ος είναι ο Ρότζερ Φέντερερ με 369 ενώ 314 έχει ο Ράφα Ναδάλ. Ο Νόλε που κυνηγάει το 25ο Grand Slam του στη Μελβούρνη έχει 102 νίκες στο Australian Open, 101 στο Roland Garros, 102 στο Wimbledon και 95 στο US Open. 

Botic van de Zandschulp v Novak Djokovic Highlights | Australian Open 2026 Third Round

