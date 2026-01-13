Σαμ Χίθκοουτ: Ο «βράχος» της άμυνας της Μάκλσφιλντ έγινε δεκτός σαν ήρωας από τους μαθητές του στο σχολείου του Στάμφορντ, βίντεο

Ένας από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης-θαύμα της Μάκλσφιλντ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για το FA Cup είναι δάσκαλος φυσικής αγωγής στο Δημοτικό σχολείο του Στάμφορντ