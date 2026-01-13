Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Σαμ Χίθκοουτ: Ο «βράχος» της άμυνας της Μάκλσφιλντ έγινε δεκτός σαν ήρωας από τους μαθητές του στο σχολείου του Στάμφορντ, βίντεο
Ένας από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης-θαύμα της Μάκλσφιλντ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για το FA Cup είναι δάσκαλος φυσικής αγωγής στο Δημοτικό σχολείο του Στάμφορντ
Τέσσερις μέρες έχουν περάσει από το θαύμα της πρόκρισης της Μάκλσφιλντ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για τους 32 του FA Cup.
Η ομάδα από τη βόρεια Αγγλία, παίζει στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και αυτό που πέτυχε έχει να συμβεί από το 1909, δηλαδή ομάδα της έκτης κατηγορίας να αποκλείσει την κάτοχο του τίτλου.
Στο νησί ασχολούνται ακόμα με αυτό το επίτευγμα και έχουν πάρει... σβάρνα όλους τους πρωταγωνιστές των νικητών, καθημερινούς ανθρώπους που είναι ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Ένας από αυτούς είναι ο Σαμ Χίθκοουτ, ο σέντερ μπακ της ομάδας, ο οποίος είναι δάσκαλος φυσικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο του Στάνφορντ, ήταν απροσπέλαστος στην άμυνα της Μάκλσφιλντ με καθοριστικές επεμβάσεις.
Ο Σαμ διδάσκει σε παιδιά από 6 έως 11 ετών τα οποία τον συμβούλεψαν λίγες μέρες πριν το ματς: «Μην αποβληθείς, μην κάνεις πέναλτι, να είσαι συγκεντρωμένος».
Ο ίδιος σκέφτηκε σε δηλώσεις του μετά τον θρίαμβο: «Τα παιδιά θα είναι περήφανα για μένα, δεν περίμενα ότι θα γυρίσω νικητής τη Δευτέρα, θα έχω πάντα ένα χαμόγελο στα χείλι μου»
Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στην τάξη, τα παιδιά υποδέχθηκαν τον στόπερ της Μάκλσφιλντ σαν ήρωα με θερμά χειροκροτήματα.
Τα παιδιά πήραν ένα μάθημα από τον δάσκαλό τους να μην τα παρατάνε ποτέ και να κυνηγάνε πάντα τα όνειρά τους, όπως έκανε ο Σαμ, βρισκόμενος αυτή τη στιγμή στην ελίτ του FA Cup.
Η Μάκλσφιλντ θα αντιμετωπίσει άλλη μία ομάδα Premier League στους 32, την Μπρέντφορντ, στην έδρα της και έχει κάθε λόγο να ελπίζει σε ακόμα ένα θαύμα.
