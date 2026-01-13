Σαμ Χίθκοουτ: Ο «βράχος» της άμυνας της Μάκλσφιλντ έγινε δεκτός σαν ήρωας από τους μαθητές του στο σχολείου του Στάμφορντ, βίντεο
SPORTS
Μάκλσφιλντ Σαμ Χίθκοουτ Κρίσταλ Πάλας FA Cup

Σαμ Χίθκοουτ: Ο «βράχος» της άμυνας της Μάκλσφιλντ έγινε δεκτός σαν ήρωας από τους μαθητές του στο σχολείου του Στάμφορντ, βίντεο

Ένας από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης-θαύμα της Μάκλσφιλντ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για το FA Cup είναι δάσκαλος φυσικής αγωγής στο Δημοτικό σχολείο του Στάμφορντ

Σαμ Χίθκοουτ: Ο «βράχος» της άμυνας της Μάκλσφιλντ έγινε δεκτός σαν ήρωας από τους μαθητές του στο σχολείου του Στάμφορντ, βίντεο
Τέσσερις μέρες έχουν περάσει από το θαύμα της πρόκρισης της Μάκλσφιλντ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για τους 32 του FA Cup.

Η ομάδα από τη βόρεια Αγγλία, παίζει στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και αυτό που πέτυχε έχει να συμβεί από το 1909, δηλαδή ομάδα της έκτης κατηγορίας να αποκλείσει την κάτοχο του τίτλου.

Στο νησί ασχολούνται ακόμα με αυτό το επίτευγμα και έχουν πάρει... σβάρνα όλους τους πρωταγωνιστές των νικητών, καθημερινούς ανθρώπους που είναι ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές. 

Ένας από αυτούς είναι ο Σαμ Χίθκοουτ, ο σέντερ μπακ της ομάδας, ο οποίος είναι δάσκαλος φυσικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο του Στάνφορντ, ήταν απροσπέλαστος στην άμυνα της Μάκλσφιλντ με καθοριστικές επεμβάσεις. 

Ο Σαμ διδάσκει σε παιδιά από 6 έως 11 ετών τα οποία τον συμβούλεψαν λίγες μέρες πριν το ματς: «Μην αποβληθείς, μην κάνεις πέναλτι, να είσαι συγκεντρωμένος». 


Ο ίδιος σκέφτηκε σε δηλώσεις του μετά τον θρίαμβο: «Τα παιδιά θα είναι περήφανα για μένα, δεν περίμενα ότι θα γυρίσω νικητής τη Δευτέρα, θα έχω πάντα ένα χαμόγελο στα χείλι μου»

Κλείσιμο
Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στην τάξη, τα παιδιά υποδέχθηκαν τον στόπερ της Μάκλσφιλντ σαν ήρωα με θερμά χειροκροτήματα. 

Τα παιδιά πήραν ένα μάθημα από τον δάσκαλό τους να μην τα παρατάνε ποτέ και να κυνηγάνε πάντα τα όνειρά τους, όπως έκανε ο Σαμ, βρισκόμενος αυτή τη στιγμή στην ελίτ του FA Cup. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TyC Sports (@tycsports)


Η Μάκλσφιλντ θα αντιμετωπίσει άλλη μία ομάδα Premier League στους 32, την Μπρέντφορντ, στην έδρα της και έχει κάθε λόγο να ελπίζει σε ακόμα ένα θαύμα.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης