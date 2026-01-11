Γουέστ Χαμ: Τραυματίστηκε στο κεφάλι και έφυγε με φορείο ο Μαυρόπανος από το ματς με την ΚΠΡ
Σοβαρός τραυματισμός για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουέστ Χαμ - ΚΠΡ στο FA Cup κι αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο

Ανησυχία στη Γουέστ Χαμ με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου

Ο Έλληνας αμυντικός ξεκίνησε βασικός στον αγώνα απέναντι στην ΚΠΡ για τον τρίτο γύρο του FA Cup, αλλά αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν από το ημίχρονο.

Οι εικόνες μάλιστα ήταν ανησυχητικές γύρω από τον τραυματισμό του, καθώς ο 28χρονος σωριάστηκε στο έδαφος όταν δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά την έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο των Hammers που έσπευσαν να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Τελικά ο Μαυροπάνος αποχώρησε με φορείο μετά από αρκετά λεπτά φροντίδας από τους ανθρώπους της Γουέστ Χαμ , με το γήπεδο να τον χειροκροτεί κατά την αποχώρησή του.

