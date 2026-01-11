Γουέστ Χαμ: Τραυματίστηκε στο κεφάλι και έφυγε με φορείο ο Μαυρόπανος από το ματς με την ΚΠΡ

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουέστ Χαμ - ΚΠΡ στο FA Cup κι αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο