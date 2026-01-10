Παναθηναϊκός: Με Τσάβες, Τεττέη και Κυριακόπουλο κόντρα στον Πανσερραϊκό
Με νέο... αίμα ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι της Κυριακής στο ΟΑΚΑ με τους Σερραίους

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Πανσερραϊκό (11/1, 21:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι σε μικρό χώρο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στην προπόνηση έλαβαν μέρος τόσο ο Γιώργος Κυριακόπουλος όσο και ο Μίλος Πάντοβιτς. Θεραπεία ακολούθησε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.

Είναι τιμωρημένοι και θα εκτίσουν την ποινή τους οι Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Παντελίδης.


