Νίκολιτς: «Είμαι χαρούμενος για την πρώτη θέση αλλά όλα κρίνονται τον Μάιο», δείτε βίντεο
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ
H AEK έκαμψε πολύ δύσκολα την αντίσταση του ΟΦΗ με 2-1, με τη νίκη αυτή να την στέλνει στην κορυφή.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ικανοποίηση για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του παρά το γρήγορο προβάδισμα των Κρητικών και την αγωνιστική και πνευματική κόπωση των τελευταίων ημερών.
Παράλληλα, ανέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος από τη μέχρι στιγμής έκβαση των πραγμάτων για την Ένωση, ωστόσο τόνισε πως είναι επιτακτικό να συνεχίσει η ΑΕΚ έτσι και μετά την επανέναρξη, καθώς ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς όταν θέλαμε την ώθηση μας την έδωσαν. Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση. Κάναμε ευκαιρίες, είχαμε το πέναλτι το χαμένο.
Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε. Υπήρχε καταπόνηση.
Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε», είπε και συνέχισε:
«Θα ήταν αφύσικο να μην είμαι χαρούμενος, αλλά τον Μάιο κρίνονται όλα. Δεν σταματάμε να δουλεύουμε, μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα μετά την επανέναρξη μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
Έχουμε μία σειρά δύσκολων αναμετρήσεων, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλους. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές».
