Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΟΦΗ και πέρασε στην κορυφή, αφήνοντας πίσω της τον Ολυμπιακό - Πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ αλλά παρέμεινε 3ος
Αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας είχαμε μετά την 15η ημέρα της Stoiximan Super League.
H AEK κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 1η θέση αφήνοντας στο -1 τον Ολυμπιακό ο οποίος δεν κέρδισε (1-1) την Κηφισιά το Σάββατο.
Ο ΠΑΟΚ πήρε με 2-0 το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα αλλά παρέμεινε 3ος.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
17:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Νοvibet
19:30 Ατρόμητος-Ολυμπιακός
19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος
17:30 ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR
19:30 Άρης-ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός
H AEK κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 1η θέση αφήνοντας στο -1 τον Ολυμπιακό ο οποίος δεν κέρδισε (1-1) την Κηφισιά το Σάββατο.
Ο ΠΑΟΚ πήρε με 2-0 το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα αλλά παρέμεινε 3ος.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
17:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Νοvibet
19:30 Ατρόμητος-Ολυμπιακός
19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος
17:30 ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR
19:30 Άρης-ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα