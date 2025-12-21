Η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
SPORTS
Super League 1 ΑΕΚ Ολυμπιακός ΟΦΗ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΟΦΗ και πέρασε στην κορυφή, αφήνοντας πίσω της τον Ολυμπιακό - Πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ αλλά παρέμεινε 3ος

Η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας είχαμε μετά την 15η ημέρα της Stoiximan Super League. 

H AEK κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 1η θέση αφήνοντας στο -1 τον Ολυμπιακό ο οποίος δεν κέρδισε (1-1) την Κηφισιά το Σάββατο. 

Ο ΠΑΟΚ πήρε με 2-0 το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα αλλά παρέμεινε 3ος. 

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1 
Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 
 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. ΑΕΚ 37 
2. Ολυμπιακός 36 
3. ΠΑΟΚ 35 
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22 
7. Άρης 20 
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13 
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12 
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο. 

Η επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 
17:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Νοvibet 
19:30 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 
19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος 
17:30 ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR 
19:30 Άρης-ΑΕΚ 
21:00 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης