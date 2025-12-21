Με buzzer beater στο 90+9 ο Ηρακλής 2-1 τον ΠΑΟΚ Β', συνέχισαν με νίκες Πανιώνιος και Ολυμπιακός Β', δείτε γκολ
Με buzzer beater στο 90+9 ο Ηρακλής 2-1 τον ΠΑΟΚ Β', συνέχισαν με νίκες Πανιώνιος και Ολυμπιακός Β', δείτε γκολ

Διπλό παραμονής στην κορυφή για τον Ηρακλή στη Χαλάστρα με γκολ του Ντέλετιτς - Ο Πανιώνιος 1-0 το Αιγάλεω, διπλό του Ολυμπιακού στο Άργος

Με buzzer beater στο 90+9 ο Ηρακλής 2-1 τον ΠΑΟΚ Β', συνέχισαν με νίκες Πανιώνιος και Ολυμπιακός Β', δείτε γκολ
Ένα γκολ του Ντέλετιτς στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, επέτρεψε στον Ηρακλή να παραμείνει στην κορυφή του Α΄ ομίλου της Super League 2. Ο «Γηραιός» νίκησε 2-1 στη Χαλάστρα τον ΠΑΟΚ Β΄ στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για τη 15η αγωνιστική, και περιμένει τυχόν «στραβοπάτημα» της Αναγέννησης Καρδίτσας στο αυριανό (22/12) δύσκολο παιχνίδι της με τον Αστέρα Β΄ στην Τρίπολη, ώστε να ξεφύγει στην πρώτη θέση.

Οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν στο 20΄ με τον Τσιντώνη, αλλά ο Γκιτέρσος ισοφάρισε με πέναλτι στο 62΄ και ο «Δικέφαλος» έδειχνε να κρατάει τον βαθμό, μέχρι που στο φινάλε «μίλησε» ο Ντέλετιτς, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή.

Στον αντίποδα, η Νίκη Βόλου δεν απέφυγε τη βαθμολογική απώλεια στην Καβάλα, καθώς έμεινε στο 2-2 με την τοπική ομάδα και βρίσκεται πλέον στο -5 από την κορυφή. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν δύο φορές, με τον Λουκίνα (42΄) και τον Στοϊλκοβιτς (65΄), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τις απαντήσεις με τους Ξυγκόρο (58΄) και Σιφναίο (78΄) και πήραν έναν σημαντικό βαθμό, στην προσπάθειά τους να μπουν στα πλέι-οφ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Μακεδονικός-Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Καμπανιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Καβάλα-Νίκη Βόλου 2-2

ΠΑΟΚ Β΄-ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 22/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 37

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33 -14αγ.

3. Νίκη Βόλου 32

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27 -14αγ.

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β’ 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6

«Τρίποντο» πριν το μεγάλο ντέρμπι ο Πανιώνιος

Σε απόσταση... βολής από την πρωτοπόρο Καλαμάτα παραμένει ο Πανιώνιος, μετά και τη 15η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2. Χάρη σε γκολ του Κολοβού στο 37ο λεπτό, οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν στη Νέα Σμύρνη 1-0 του Αιγάλεω και διατηρούνται στο -2 από την ομάδα της Μεσσηνίας, την έδρα της οποίας επισκέπτονται την επόμενη αγωνιστική.

Αν και δέχθηκε γκολ στο 1ο λεπτό από τον Χατζηδημητρίου, ο Ολυμπιακός Β΄ νίκησε 2-1 στο Αργος τον ουραγό Παναργειακό και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, που οδηγεί στα πλέι-οφ. Ο Ζουγλής στο 8΄ και ο Πνευμονίδης στο 18΄ «υπέγραψαν» τη δεύτερη διαδοχική νίκη των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι ξεπέρασαν στη βαθμολογία την Ελλάδα Σύρου, που παραχώρησε 1-1 στην Ηλιούπολη.

Νωρίτερα η Μαρκό επικράτησε 2-0 των Χανίων και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Στις αναμετρήσεις για τη 15η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Καλαμάτα ΠΣ - Athens Kallithea FC 2-0

ΓΣ Μαρκό - Χανιά 2-0



Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 1-1

Παναργειακός - Ολυμπιακός Β΄ 1-2


Πανιώνιος - Αιγάλεω 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 41

2. Πανιώνιος 39

3. ΓΣ Μαρκό 28

4. Ολυμπιακός Β΄ 21

5. Athens Kallithea FC 21

6. Ελλάς Σύρου 20

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 8

10. Παναργειακός 4


