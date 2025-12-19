Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
H KAE Παναθηναϊκός και ο όμιλος AKTOR φιλοξένησαν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο παιχνίδι με την Χάποελ, φωτογραφίες
Η πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Εργκίν Αταμάν και τον Κέντρικ Ναν και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός της χάρισε μια φανέλα με το όνομά της και το Νο7
Μια ξεχωριστή καλεσμένη είχε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Όμιλος AKTOR, χορηγός της ομάδας, στο παιχνίδι της Euroleague με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.
H πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους συνεργάτες της παρακολούθησαν τον σπουδαίο αγώνα με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας της Euroleague και είδαν τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει την 11η νίκη του στη διοργάνωση.
Κατά την παραμονή της στο γήπεδο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγο του ιστορικού ηγέτη του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αείμνηστου Παύλου Γιαννακοπούλου και τον Πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλη Παρθενόπουλο.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού η πρέσβης συναντήθηκε με τον coach του συλλόγου, Εργκίν Αταμάν, αλλά και το σταρ της ομάδας, Κέντρικ Ναν, πρώτο σκόρερ και MVP της βραδιάς.
Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, η ομάδα χάρισε στους επισκέπτες αναμνηστικές φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR με τα ονόματά τους.
Στην πρέσβη δόθηκε η φανέλα με το Νο7.
