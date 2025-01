Τι θέλουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ενόψει του φινάλε της League Phase του Europa League - Ολα τα σενάρια

Ο Ολυμπιακός κερδίζει και αυτόματα «αγκαλιάζει» το Top 8, θα ζητά τέσσερα «θετικά» αποτελέσματα σε «δεξαμενή» επτά αγώνων

Ωρα Europa League απόψε (30/1) για Ολυμπιακό καικαθώς οι δύο εκπρόσωποί μας στη διοργάνωση θα δώσουν το τελευταίο του ματς στη«ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τηνοι «μαυρόασπροι» θα φιλοξενηθούν από τηκαι ναι μεν υπάρχουν για εκείνους διαφορετικά δεδομένα, ένα όμως προβάλλει βέβαιο.Εάν δεν προκύψει κάτι το πάρα μα πάρα πολύαμφότεροι θα έχουν άμεσο ενδιαφέρον στην κλήρωση της Παρασκευής (31/1), όπου και θα προκύψουν τα ζευγάρια των Play Off αλλά και η «δεξαμενή» με τους πιθανούς αντιπάλους των ομάδων στη φάση των «16».Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 12η θέση και ύστερα από το επιβλητικό 1-0 επί της Πόρτο στην Ιβηρική μία εβδομάδα πριν, εξασφάλισε μαθηματικά μία θέση στα νοκ άουτ. Την ίδια στιγμή οι Πειραιώτες βρίσκονται σε τροχιά οκτάδας, πλασάρισμα που τους στέλνει απευθείας στους «16» του τουρνουά και αποφεύγουν έτσι τον «σκόπελο» των Play Off (σ.σ. παράλληλα προκύπτουν οικονομικά benefits, επιπλέον βαθμοί στο ranking τους κτλ).Με γνώμονα το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάταξη και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής δύναται να τερματίσουν από 5οι μέχρι και 21οι, κάτι που αποτυπώνει ανάγλυφα το εύρος των πολλών σεναρίων που υπάρχουν. Αυτό βέβαια που έχει ουσιαστική σημασία για εκείνους είναι να βρεθούν στο Top 8, αν και το bonus της έδρας ενόψει Play Off που προκύπτει για τους 9-16 δεν λογίζεται ως αμελητέα ποσότητα. Αλλά πώς να το κάνουμε, το πρώτο προβάλει εύλογα ως (πολύ) μεγαλύτερο διακύβευμα.Εάν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την Καραμπάγκ αυτόματα θα τεθεί εκτός σχετικής «μάχης», εφόσον όμως το πράξει τότε θα «αγκαλιάσει» τον στόχο του.Στην περίπτωση λοιπόν που πάρει τη νίκη θα θέλει να προκύψουν τέσσερα συγκεκριμένα αποτελέσματα από μία «δεξαμενή» επτά αγώνων που είναι οι εξής:1): Ηττα των γηπεδούχων. Αν το ματς λήξει ισόπαλο τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστούν δική τους νίκη με έξι γκολ διαφορά, ώστε να «πάρουν» τη διαφορά τερμάτων με τους Γάλλους.2): Ηττα της Τότεναμ ή ισοπαλία και παράλληλα νίκη του Ολυμπιακού με περισσότερα από δύο γκολ.3)Να μη νικήσουν οι γηπεδούχοι.4): Συγκρούονται δύο ομάδες σε απόσταση βολής από τον Ολυμπιακό, επομένως κάθε αποτέλεσμα τον συμφέρει. Η μόνη περίπτωση που δεν θα βάλει από κάτω του κάποια από τις δύο είναι να ηττηθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ένα γκολ διαφορά και να νικήσει εκείνος την Κάραμπαγκ επίσης με ένα γκολ υπέρ του (σ.σ. θα έχει ίδιο goal average με τη Γιουνάιτεντ που θα υπερτερεί στο κριτήριο της καλύτερης επίθεσης, ας είμαστε ρεαλιστές δεν καλύπτεται).5): Να μην κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι.6): Να μην νικήσουν οι φιλοξενούμενοι.