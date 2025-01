Σαλάχ: Αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν στη Λίβερπουλ, θέλω να κερδίσω την Premier League - Βίντεο

έχει κατακτήσει μόλις ένα πρωτάθλημα με την Λίβερπουλ και θα ήθελε να το πάρει και φέτος: «Το πρώτο πράγμα που υπάρχει στη λίστα είναι να κερδίσουμε την Premier League με τη Λίβερπουλ. Στις συνεντεύξεις μου τα τελευταία επτά ή οκτώ χρόνια, λέω πάντα [θέλω να κερδίσω] το Champions League. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που λέω ότι θέλω πραγματικά να κερδίσω την Premier League με τη Λίβερπουλ».



Η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2020 το πρώτο μετά 30 χρόνια και ο Σαλάχ είπε: «Περιμέναμε αυτόν τον τίτλο για περίπου 30 χρόνια. Έτσι, για να τον κερδίσουμε και ήταν η πανδημία εκείνη την εποχή, δεν είχαμε πραγματικά χρόνο να τον γιορτάσουμε με τον σωστό τρόπο. Δεν είναι ωραίο να κάνουμε, οπότε Ελπίζω να τα καταφέρουμε φέτος».



Συνεχίζοντας τόνισε: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ομάδα χρειάζεται ένα τρόπαιο. Έχει μείνει ακόμα η μισή ομάδα όπως εγώ, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο Βαν Ντάικ, ο Άλισον, ο Ρόμπερτσον. Είναι απαραίτητο για εμάς να κερδίσουμε άλλο ένα τρόπαιο πριν φύγουμε όλοι».





“It’s my last year in the club” 💬



Mo Salah discusses contract talks at Liverpool in an exclusive interview 💭pic.twitter.com/xoTeYaGNni