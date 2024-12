Βραβεία ΠΣΑΤ: Τεντόγλου, Πλατανιώτη κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς, κορυφαία ομάδα ο Ολυμπιακός - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d6dcfjg024a1)

Μετά την βράβευση του αθλητή του, Μίλτου Τεντόγλου, ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής ο Γιώργος Πομάσκι ανεδείχθη ως ο κορυφαίος προπονητής το 2024 στα βραβεία ΠΣΑΤ.Ο έμπειρος προπονητής για ακόμη μία χρονιά βοήθησε τον αθλητή του, Μίλτο Τεντόγλου, να κατακτήσει ακόμα περισσότερες κορυφές. Μαζί πανηγύρισαν το δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και την υψηλότερη θέση στα βάθρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στη Γλασκώβη και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Ρώμη.Ο Γιώργος Πομάσκι βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος προπονητής του 2024, όντας υποψήφιος μαζί με τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Εργκίν Αταμάν.Ο Γιώργος Πομάσκι στάθηκε στις δηλώσεις του στην τεράστια στήριξη της πολιτείας, τα τελευταία δύο χρόνια προετοιμασίας ενόψει της Ολυμπιάδας του Παρισίου.«Αλλάξανε πάρα πολλά από πέρσι, η χρονιά ήταν αθλητική για τη χώρα μας, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και φυσικά όλοι οι ολυμπιονίκες μας. Θέλω να πω κάτι, ο ερχομός του υπουργού έφερε μια καλύτερη συνεργασία, προχωρήσαμε κάποια σημαντικά πράγματα, το γήπεδο έγινε πραγματικά ζεστό σπίτι για τους αθλητές και πάρα πολύ καλό για προπόνηση , η ολυμπιακή επιτροπή με τον κύριο Καπράλο μας ρώτησε τι σας λείπει, γεμίσαμε στρώματα και δυο αθλητές μας πήραν μετάλλιο και σε συνεργασία με την πρόεδρο μας της κυρία Σακοράφα, διπλασιάστηκαν τα χρήματα από την ολυμπιακή επιτροπή, κάναμε φοβερή προετοιμασία, δεν έλειψε τίποτα απ' τα παιδιά, σας ευχαριστώ όλους γιατί χωρίς εσάς και τη Stoiximan που είναι μαζί μας 8 χρόνια και θα είναι για άλλα 4, δε θα έχουμε κανένα πρόβλημα και θα προχωρήσουμε μέχρι την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες».Ο Ολυμπιακός ανεδείχθη ως ο κορυφαίος σύλλογος του 2024 στα βραβεία ΠΣΑΤ. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από μία πετυχημένη σεζόν και την κατάκτηση του Conference League βραβεύτηκαν ως η καλύτερη ομάδα του 2024. Ο Ολυμπιακός ήταν υποψήφιος μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας και την Euroleague, καθώς και με την ομάδα U19 των Πειραιωτών η οποία κατέκτησε το Youth League.Ο Θανάσης Γκαβέλας αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής με αναπηρία στα βραβεία του ΠΣΑΤ. Κατά τη διάρκεια του 2024 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. κατηγορίας Τ11 στίβου, με οδηγό των Γιάννη Νυφαντόπουλο.Κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία αναδείχθηκε η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στα 50μ. ύπτιο κατηγορίας S4 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας το πρώτο χρυσό της καριέρας της.Τέλος, η κορυφαία ομάδα αθλητών με αναπηρία αναδείχθηκε η Εθνική ομάδα Κωφών ανδρών στο μπάσκετ, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μάλαγα.Στα βραβεία του ΠΣΑΤ μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και έδωσε σημαντική είδηση για το γηπεδικό που... καίει την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ανέφερε πως δρομολογούνται οι εξελίξεις για να παραχωρηθεί το ΣΕΦ στους ερυθρόλευκους.«Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι πόροι θα ενισχύσουν τα αθλητικά κέντρα. Το Καυταντζόγλειο φιλοδοξούμε να γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Στο ΟΑΚΑ έχουμε δρομολογήσει 150 εκατ. ευρώ, θα γίνει πολύ καλύτερο. Και φυσικά το ΣΕΦ, δρομολογούμε για να δοθεί στον Ολυμπιακό ισότιμα όπως δόθηκε και το κλειστό του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό. Στολίδι το ΟΑΚΑ, στολίδι φιλοδοξούμε να γίνει και το ΣΕΦ. Toν Απρίλιο-Μάη για πρώτη φορά η ελληνική νομοθεσία για τον αθλητισμό θα κωδικοποιηθεί. Ένα εργαλείο για το management και τη διοίκηση», είπε αρχικά.«Αύριο, στο ΟΑΚΑ, μαζί με τον υπουργό Δικαιοσύνης παρουσιάζουμε το νέο αναμορφωτικό μέτρο για την ένταξη ανηλίκων με ήπια παραβατικότητα σε αθλητικά σωματεία, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μία καινοτομία, είναι μία αλλαγή σελίδας, είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι που επιχειρούμε και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα του θα μας δικαιώσει όλους».Ο Μάριος Ηλιόπουλος βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΤ για τη σπουδαία προσφορά του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ να βρίσκει την ευκαιρία να απαντήσει στα όσα γράφτηκαν για το video στη Λαμία.Πριν λίγες εβδομάδες ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος και το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος», προσέφεραν στην ΕΠΟ, 1.5 εκατομμύριο ευρώ για την ανάπτυξη και πρόοδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. «Με γνώμονα το «Ευ Αγωνίζεσθαι» ως θεμελιώδη διαχρονική Aξία, με βάση τις αρχές της «Ισονομίας» και τις «Ίσης Μεταχείρισης» και την εξ αρχαιοτάτων χρόνων κρατούσα Αρχή «Αιεν Αριστεύειν» (και στην ίδια γραμμή με την UEFA) για την ανάδειξη του ποδοσφαίρου για όλους, οι ανωτέρω θα στηρίξουν έμπρακτα το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο, τις ομάδες των τοπικών Πρωταθλημάτων με παράλληλη στόχευση στην ενδυνάμωση και διατήρηση των ανωτέρω αξιών» τονιζόταν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.Ενα μήνα αργότερα, ο ΠΣΑΤ βράβευσε τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ για την προσφορά του, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ευχαριστεί για το βραβείο, αλλά και να δίνει έμμεσα την απάντησή του για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες.Ειδικότερα, ο ισχυρός άνδρας της Ενωσης στάθηκε στο video που αναρτήθηκε αμέσως μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Λαμία και από κάποια Μέσα παρουσιάστηκε ως χυδαιότητα. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ διευκρίνησε πως η φράση του παρερμηνεύθηκε, μιας και ο ίδιος αναφέρονταν στον πάτο του βαρελιού και την τοξικότητα που υπάρχει «Η δημοτική γλώσσα όλα τα επιτρέπει, ακόμα και παρερμηνείες. Η προχθεσινή, ίσως όχι και η πιο δόκιμη φράση στη Λαμία σε ένα μικρό βίντεο, στη δημοτική θα έλεγαν στην καθομιλουμένη «Να σκίσουμε τον πάτο του βαρελιού να βγει η λάσπη και η τοξικότητα όπου υπάρχει...».Μεταξύ άλλων είπε: «Η προχθεσινή, όχι και πιο δόκιμη φράση στη Λαμία, στη δημοτική θα έλεγα όσα ήθελα να πω, να σκίσουμε τον πάτο του βαρελιού για να βγει η λάσπη και η τοξικότητα και σε αυτό είμαι κάθετος και ξεκάθαρος όσον αφορά τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τα ιερά σύμβολα και τις μάνες πάνω απ' όλα».Ο Εμμανουήλ Καραλής τιμήθηκε στα βραβεία ΠΣΑΤ, για το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.Στο πλευρό του ήταν οι γονείς του, Χάρης και Σάρα Καραλή, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ύστερα από πρόσκληση του παρουσιαστή Χάρη Αβραμίδη και φωτογραφήθηκαν μαζί με τον γιο τους.«Νομίζαμε ότι θα έδινες μάθημα και θα αργούσες. Τελικά, δεν το έδωσες;», ερωτήθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να απαντήσει:«Το έδωσα. Πιστεύω να πέρασα. Η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν όταν ήμουν 16 ετών, τώρα που είμαι Ολυμπιονίκης έπρεπε να έρθω σήμερα. Βλέπω όλους τους φίλους μου, τους Ολυμπιονίκες, και ανθρώπους που ήταν μαζί μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε σήμερα είναι μία πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Φέτος ήταν μια ονειρική χρονιά για μένα.Πήρα ολυμπιακά μετάλλια, ξεπέρασα πανελλήνια ρεκόρ… Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι ήμουν χαρούμενος, ήμουν ευτυχισμένος και έκανα το αγώνισμά μου με όλη την αγάπη που μπορούσα να δώσω. Το πιο σημαντικό, πέρα από τα μετάλλια και τις επιτυχίες, είναι όλη η διαδρομή, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκεις στο δρόμο σου μέχρι να έρθει η κατάκτηση του μεταλλίου…».χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος. Έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής μετά τον σπουδαίο Καρλ Λιούις, που κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο αγώνισμά του, με άλμα 8.41. Το βραβείο παρέλαβε ο προπονητής τουχάλκινο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ. Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής, που έσπασε το φράγμα των 6 μέτρων, στοασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο. Είναι το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής κολύμβησης σε πισίνα από το 1896, με επίδοση 1.54.82, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Επιπλέον, κατέκτησε την 4η θέση στα 100 μέτρα ύπτιο, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για μόλις 2 εκατοστά τουχάλκινο μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Με το φετινό μετάλλιο, κατέχει πλέον συνολικά τρία ολυμπιακά (Ρίο 2016, Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), ενώ είναι ο μοναδικός κάτοχος τριών μεταλλίων στο αγώνισμα τωνχάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -90 κιλών τζούντο.Άνοιξε τον χορό των μεταλλίων για την ελληνική αποστολή κερδίζοντας στον τελικό τουΤο βραβείο παρέλαβε ο πρέοδρος της Ομοσπονδίας κ. Μιχαηλίδης.χάλκινο μετάλλιο στα 86 κιλά ελευθέρας πάλης. Κατέκτησε το 12ο ολυμπιακό μετάλλιο της ελληνικής πάλης, επικρατώντας με 5-4 του Αμίν από το Σανχάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κωπηλασίας. Κατέκτησαν το 5ο ολυμπιακό μετάλλιο στην ιστορία της Ελλάδας στο άθλημα της κωπηλασίας, χάρη σε μια ονειρική εμφάνιση με χρόνο 6.13.44., χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κωπηλασίας. Κατέκτησαν το 6ο ολυμπιακό μετάλλιο της Ελλάδας στην κωπηλασία, με τρομερή αντεπίθεση στα τελευταία 500 μέτρα, με χρόνο 6.49.28.Θανάσης Κωνσταντινίδης, χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία και ασημένιο στην κορίνα κατηγορίας F32.Θανάσης Γκαβέλας, χρυσό μετάλλιο στα 100μ. κατηγορίας Τ11 στίβου, με οδηγό των Γιάννη Νυφαντόπουλο.Αντώνης Τσαπατάκης, ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο (SB4).Γρηγόρης Πολυχρονίδης, χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό BC3 μπότσια, με ramp operator την Κατερίνα Πατρώνη.Μανώλης Στεφανουδάκης, χάλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό (κατηγορία F54).Κωνσταντίνος Τζούνης, χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολία (κατηγορία F56).Λάζαρος Στεφανίδης, χάλκινο μετάλλιο στη σφαιροβολία (κατηγορία F32).Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, χρυσό μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο (κατηγορία S4).Λήδα Μαρία Μανθοπούλου, ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. (κατηγορία Τ38) στίβου.Δώρα Πασχαλίδου, χάλκινο μετάλλιο στα -70 κ. (κατηγορία J1) τζούντο.Χριστίνα Γκέντζου, χάλκινο μετάλλιο στα -65κ (κατηγορία Κ44) ταεκβοντό.Έλενα Παπασταματοπούλου, χάλκινο μετάλλιο στα +65κ. (κατηγορία Κ44) ταεκβοντό.Ανεξάρτητα του αποτελέσματος ψηφοφορίας για την κορυφαία ομάδα της χρονιάς, ο ΠΣΑΤ βράβευσε τις παρακάτω ομάδες για τις σπουδαίες επιτυχίες τους:Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το UEFA Europa Conference League, νικώντας τη Φιορεντίνα στον τελικό της διοργάνωσης με 1-0 και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, που πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο. Η ομάδα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία. Στα νοκ άουτ απέκλεισε τη Φερεντσβάρος με δύο ισάριθμες νίκες και στη συνέχεια την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με επική ανατροπή, καθώς είχε ηττηθεί με 4-1 στον Πειραιά, αλλά κέρδισε με 6-1 στον επαναληπτικό που διεξήχθη στ Σερβία. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης αντιμετώπισε την Άστον Βίλα, την ομάδα έκπληξη της premier league, κι όμως την απέκλεισε με δύο νίκες και συνολικά τέρματα 6-2. Στον τελικό, που πραγματοποιήθηκε επί ελληνικού εδάφους, στην «Αγια Σοφιά» της Νέας Φιλαδέλφειας, κατάφερε να σηκώσει την κούπα, στο 116’ της παράτασης, με το «χρυσό» γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.Στις 26 Μαΐου του 2024 – έπειτα από 13 χρόνια – ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία του, σημειώνοντας με ολόχρυσα γράμματα την επάνοδό του στην ευρωπαϊκή ελίτ! Το τριφύλλι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό, όπου κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός, με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με σκορ 95-80. Ο αρχηγός, Κώστας Σλούκας, μαζί με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν, σήκωσαν ψηλά το τρόπαιο της Euroleague και προσέθεσαν και επίσημα το 7ο αστέρι στην ιστορία της ομάδας.Για την επιτυχία των πρασίνων μίλησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έκανε λόγο για άθλο των πρασίνων, στάθηκε στον Κώστα Σλούκα, ενώ μίλησε και γενικότερα για τον αθλητισμό και στον Έλληνα αθλητή.Αναλυτικά όσα δήλωσε:"Νομίζω ότι ήταν συγκλονιστικό ότι βρέθηκαν δύο ομάδες (σ.σ. ελληνικές) στο Final Four της EuroLeague. Εκείνο που με χαροποίησε ιδιάιτερα ήταν ότι MVP του Final Four ήταν ελληνόπουλο, το οποίο ξεκίνησε με όνειρα και έφτασε να κάνει κάτι συγκλονιστικό, να μετακινηθεί από τη μία μεγάλη ομάδα στην άλλη και να καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης, ο Κώστας Σλούκας.Με αυτό να δώσει ένα μήνυμα ότι πρέπει όλες οι ομάδες από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες να καταλάβουν ότι το κύτταρο και η δύναμη βρίσκεται στον Έλληνα αθλητή και πρέπει να τον στηρίζουμε και να προσπαθούμε να του δίνουμε τις ευκαιρίες που χρειάζεται. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες.Από την ανάδειξη του προπονητή στις μικρές ηλικίες και σε αυτόν που παίρνει από το χέρι τα παιδιά, τα οποία θαυμάσαμε σήμερα. Ειλικρινά θα ήθελα να πω ότι θαύμασα τα παιδιά μας για τις μεγάλες επιτυχίες και τις βραβεύσεις τους, αλλά και να υποκλιθώ στον χαρακτήρα τους.Το απίστευτο ταξίδι των Νέων του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και στο UEFA Youth League ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με τους «ερυθρόλευκους» νεαρούς ποδοσφαιριστές να αναδεικνύονται αήτηττοι πρωταθλητές Ευρώπης, με 9 νίκες! Στο Final Four του Youth League στη Νιόν της Ελβετίας, η ομάδα του Πειραιά νίκησε 3-1 στα πέναλτι τη Ναντ στον ημιτελικό, ενώ στον τελικό πήρε εμφατικά τον ευρωπαϊκό τίτλο με 3-0 απέναντι στη Μίλαν.Στην πρεμιέρα της Volley league Ανδρών, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο σετ κι ενώ ο ΠΑΟΚ προηγούνταν με 19-18, οι διαιτητές έδειξαν άουτ στο σερβίς του Αλεξάνταρ Λιάφτοφ με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 19-19.Τότε ο διεθνής λίμπερο του Παναθηναϊκού Άρης Χανδρινός προέτρεψε τους παίκτες του “δικεφάλου” να ελέγξουν τη φάση στο video check, καθώς είχε δει ότι η μπάλα είχε βρει στη γραμμή και ήταν άσσος. Έτσι κι έγινε τελικά, με τον ΠΑΟΚ να δικαιώνεται στο video check και να κάνει το 20-18, κάτι που τελικά αποδείχθηκε καθοριστικό, αφού οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 τα σετ! Ο ΠΣΑΤ τον τιμά για το αίσθημα δικαίου και την ευγενή άμιλλα, που προάγει τον συναγωνισμό χωρίς αντιπαλότητα.O Σάκης Βαλαβάνης, προπονητής της Bianco Monte Δράμα 1986, φιναλίστ του Κυπέλλου Ανδρών και 4η στη Handball Premier το 2004, ήταν πρωταγωνιστής σε μία απίστευτη ιστορία αγάπης και προσφοράς στο συνάνθρωπο. Η περιπέτεια της Δέσποινας Βουχούρη ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα ίωσης. Οι συνεχείς εξετάσεις, ομως, οδήγησαν στη διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ενός καρκίνου των κυττάρων, που χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη των λευκών αιμοσφαιρίων, οι οποίοι συσσωρεύονται στον μυελό των οστών και εμποδίζουν την αιμοποίηση. Ο Σάκης Βαλαβάνης, εγγεγραμμένος δότης μυελού των οστών, της έσωσε τη ζωή και η αποκάλυψη έγινε στη διάρκεια του εορτασμού των γενεθλίων της, σε κλίμα άκρως συγκινητικό. Ο ΠΣΑΤ τον τιμά για την ανιδιοτελή του κίνηση να προσφέρει και να σώσει έναν συνάνθρωπο, χαρίζοντάς του πίσω τη ζωή.Τα πέντε αδέρφια της οικογένειας Κουκμίση παίζουν όλα χάντμπολ και, μάλιστα, στις κορυφαίες κατηγορίες του αθλήματος. Η Κατερίνα, καθώς και οι Νικόλας και Κωνσταντίνος, αγωνίζονται στον κυπελλούχο «ΠΑΟΚ», η Μαγδαληνή στην πρωταθλήτρια «Νέα Ιωνία» και ο Οδυσσέας στον «ΑΕΣΧ Πυλαίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο Ανδρών απέναντι στην ομάδα της Δράμας με 21-20, χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Νικόλας Κουκμίσης, 10΄΄ πριν από το φινάλε του τελικού. Τόσο η Μαγδαληνή όσο και η Κατερίνα είναι στελέχη της Εθνικής Γυναικών.Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου το 1969 και από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1974. Επί 36 χρόνια υπηρέτησε τη δημόσια εκπαίδευση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και για μικρό διάστημα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο της Καρλσρούης στη Γερμανία. Είναι μέλος της πολιτιστικής Λέσχης «Ένωσις Φίλων της ΑΕΚ», διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις. Παράλληλα αρθρογραφεί σε έντυπα και ιστοσελίδες. Στον αθλητικό χώρο, υποστηρίζει ότι: εκφράζεται από τον ιδεόκοσμο και τον αξιακό κώδικα της ΑΕΚ, επιδιώκοντας με την Ένωση Φίλων ΑΕΚ να τροφοδοτήσει σε όλους τους φιλάθλους, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης, την ανθρωπιστική κατάφαση ζωής, τη μέθεξη στα μεγάλα Εμείς και την πραότητα της αφοσίωσης σε αναπαλλοτρίωτα ιδανικά, που συνιστούν την ουσία του αθλητικού πολιτισμού». Ο ΠΣΑΤ τιμά στο πρόσωπό του όλους τους «υγιείς» φιλάθλους, οι οποίοι με την κόσμια συμπεριφορά τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.Η Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2012, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και νοσεί από αρθρογρύπωση, μια ασθένεια που επηρεάζει τα άκρα της. Το καλοκαίρι, η έφηβη Ελληνίδα κολυμβήτρια αγωνίσθηκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Συμμετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά των 100 μέτρων ύπτιο S2 και τερμάτισε στην 6η θέση με επίδοση τρία λεπτά, 45 δευτερόλεπτα και 65 εκατοστά, ωστόσο αποκλείσθηκε από τον τελικό του αγωνίσματος. Η 12 χρονη αποθεώθηκε μετά τον τερματισμό της και πλέον αποτελεί τη μικρότερη σε ηλικία ελληνική συμμετοχή στην ιστορία των παραολυμπιακών Αγώνων.Η 14χρονη Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 2010 στην Αθήνα και στους πρόσφατους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πραγματποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Κολυμπώντας στα 200μ ελεύθερο της κατηγορίας S5, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 5η θέση της 2ης προκριματικής σειράς σημειώνοντας μάλιστα ατομικό ρεκόρ και καταλαμβάνοντας την 15η θέση. Ακολούθησε η μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ50μ ελεύθερο 20 πόντων, στην οποία αγωνίστηκε μαζί με τον Αντώνη Τσαπατάκη, τον Αλέξανδρο Λεργιό και την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Η ομάδα έμεινε για ελάχιστα εκτός τελικού, ωστόσο η εμπειρία ενθουσίασε την αθλήτρια, αφού κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της.Με τρία χρυσά μετάλλια στις διοργανώσεις Open Cheerleading Cup και European Cheer League Competition, οι 15χρονες αθλήτριες του συλλόγου Αμαζόνες κατέκτησαν την κορυφή, μαζί με τη χορογράφο τους Ελευθερία Ξυνού. Συγκεκριμένα, πανηγύρισαν χρυσά μετάλλια στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Ουγγαρία.