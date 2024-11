Serie A: Κατρακύλα για τη Ρόμα, απολύθηκε ο Γιούριτς

Παρελθόν από τον πάγκο της Ρόμα αποτελεί ο Ιβάν Γιούριτς, λιγότερο από δύο μήνες από την πρόσληψή του, αφού η νέα ήττα των Τζιαλορόσι από την Μπολόνια στο «Ολίμπικο» ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η Φιορεντίνα συνέχισε το θετικό της σερί με... θύμα της αυτή τη φορά τη Βερόνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» (3-1).

🚨🟡🔴 AS Roma confirm they’ve fired the manager Ivan Jurić after recent results.



Jurić replaced Daniele de Rossi at the start of the season, Roma will now appoint new coach.



“We’re gonna take some time to pick the best option”, director Ghisolfi confirms. pic.twitter.com/ZYCi6odQuk