Μαρία Σαράποβα: Στο Hall of Fame του τένις η ρωσίδα τενίστρια

το Wimbledon του 2004, το US Open του 2006, το Australian Open του 2008 και το Roland Garros του 2012 και του 2014. Κέρδισε ακόμα το WTA Finals το 2004, το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012.





Incredibly grateful to receive this honor. 🤍 A big thank you to The Hall of Fame, and to all the voters. Most importantly, this recognition is such a beautiful reminder of the deep appreciation I have for my fans. Each one of you made me reach for the stars ✨ and look at what… https://t.co/vRNp0JqR77