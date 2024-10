Στην αντεπίθεση ο Τεν Χαγκ: «Παραμύθια και ψέματα τα δημοσιεύματα για το μέλλον μου»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, δήλωσε σήμερα (18/10) ότι οι εικασίες των μέσων ενημέρωσης για τη δουλειά του τις τελευταίες εβδομάδες ήταν αβάσιμες, προσθέτοντας ότι η εσωτερική ατμόσφαιρα στον σύλλογο είναι ήσυχη.

Ο Τεν Χαγκ βρίσκεται στο μικροσκόπιο εδώ και αρκετούς μήνες, με τη Γιουνάιτεντ να τερματίζει όγδοη στην Premier League την περασμένη σεζόν και αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη 14η θέση με οκτώ βαθμούς με δύο νίκες σε επτά αγώνες.

«Οι θόρυβοι προήλθαν από τα μέσα ενημέρωσης, κάποιοι από εσάς, όχι όλοι. Κάποιοι από εσάς έρχονται με ιστορίες, δημιουργούν ιστορίες, δημιουργούν παραμύθια, φέρνουν θόρυβο, φέρνουν ψέματα», είπε ο Ολλανδός προπονητής στους δημοσιογράφους πριν από την αυριανή (19/10) επίσκεψη της Μπρέντφορντ.

«Ξέρω ότι είμαστε όλοι μια σελίδα σε αυτό το κλαμπ. Το έχω πει πριν από το διάλειμμα σε μερικούς δημοσιογράφους που πιθανότατα δεν με πίστεψαν καθώς είδα τα δημοσιεύματα. Εσωτερικά στο κλαμπ είναι ήσυχα», πρόσθεσε ο Τεν Χαγκ , ο οποίος όμως αναγνώρισε ότι είναι δυσαρεστημένος με την αγωνιστική κατάσταση της Γιουνάιτεντ, αλλά επέμεινε ότι θα βελτιωθεί με τον καιρό:

«Πρέπει να στρίψουμε στη γωνία και αυτή είναι η στρατηγική για να στρίψουμε αυτή τη γωνία. Είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι, εμμένουμε στο σχέδιο και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα στρίψουμε στη γωνία», δήλωσε ο Τεν Χαγκ.

