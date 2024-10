Μπαρτσελόνα: Και με τη… βούλα παίκτης των Καταλανών ο Σέζνι

Την προσθήκη του Βόιτσιεχ Σέζνι μέχρι το τέλος της σεζόν ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα η Μπαρτσελόνα, λίγο καιρό αφότου έχασε για το υπόλοιπο σεζόν τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Szczęsny is culer! 💙❤️ pic.twitter.com/B1S3RVBd2L

Ο 34χρονος Πολωνός τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος τον Αύγουστο, τερματίζοντας πρόωρα το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους, και αργότερα ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τη ενεργό δράση, όμως η πρόταση των «μπλαουγκράνα» τον υποχρέωσε να αναθεωρήσει και να επιστρέψει.

Szczęsny has a message for you, culer! 🫵 pic.twitter.com/q3SAjOGY5q