Το Αξέχαστο Ποδοσφαιρικό Καλοκαίρι της Kaizen Gaming

Οικογένειες φωτογραφίζονται με το τρόπαιο του Copa América σε εκδήλωση του Betano στη Βραζιλία

Λεζάντα: Ο Λουίς Φίγκο κόντρα στον Κώστα Κατσουράνη στο φιλικό των UEFA All Stars με τους Legends 2004 (Eurokinissi)

Λεζάντα: Ακόμη και συναυλία με τους Locomondo στο Kaizen Campus περιείχε το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τους Kaizeners

Sponsored ContentΤο καλοκαίρι του 2024 αποτέλεσε ένα ορόσημο για την Kaizen Gaming , καθώς η κορυφαία εταιρεία GameTech, μέσα από το διεθνές της brand, το Betano , και εκείνο που διαχειρίζεται σε Ελλάδα και Κύπρο, τη Stoiximan , αποτέλεσε τον επίσημο χορηγό των δύο μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων της χρονιάς, του UEFA EURO 2024™ και του CONMEBOL Copa América™ 2024. Μάλιστα, η εταιρεία, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, έγινε η πρώτη του κλάδου της, που χορηγεί ταυτόχρονα τις δύο αυτές διοργανώσεις. Πώς έζησαν όμως οι φίλαθλοι και οι εργαζόμενοι της Kaizen Gaming αυτό το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι;Η «Euro-Copa» εμπειρία της Kaizen Gaming ξεκίνησε με την περιοδεία των δύο τροπαίων, που έκαναν το γύρο του κόσμου. Σχετικές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με το τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και φυσικά τη διοργανώτρια του EURO 2024, Γερμανία. Παράλληλα, το τρόπαιο του Copa América περιόδευσε σε Βραζιλία, Χιλή, Αργεντινή, Περού και Μεξικό. Στην Ελλάδα, οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το τρόπαιο του UEFA EURO στο Ζάππειο Μέγαρο και να φωτογραφηθούν με αυτό και με κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, ενώ οι «Kaizeners» είχαν τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν το τρόπαιο στα ίδια τους τα γραφεία.Το Fanzone του Betano στη Σόφια της Βουλγαρίας περιελάμβανε και ένα μοναδικό σόου με ντρόουνΕπιπλέον, το Betano απογείωσε την ποδοσφαιρική εμπειρία μέσα από τα fan zones, τα οποία έδιναν στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες των δύο διοργανώσεων, ζωντανά, όλοι μαζί σε γιγαντοοθόνες. Σε πέντε πόλεις της Γερμανίας (Βερολίνο, Ντόρτμουντ, Στουτγκάρδη, Μόναχο, Αμβούργο), στη Σόφια, στη Λισαβόνα, στο Βουκουρέστι, ακόμα και στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οι ζώνες φιλάθλων γέμισαν με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, ζωντανεύοντας το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι σε κάθε γωνιά του πλανήτη.Μια σπουδαία στιγμή για την Kaizen Gaming έλαβε χώρα το βράδυ της 11ης Ιουλίου. Στο πλαίσιο του εορτασμού της 20ης επετείου από τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, διεξήχθη ένας φιλικός αγώνας στο Έσσεν της Γερμανίας, τη γενέτειρα του Ότο Ρεχάγκελ, ανάμεσα στους Legends 2004 - τους Πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 - και τους UEFA All Stars, μια ομάδα αποτελούμενη από θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Κλάρενς Ζέεντορφ και ο Κλοντ Μακελελέ. Στον φιλικό αγώνα, οι Legends 2004 φορούσαν το λογότυπο της Stoiximan στις φανέλες τους, ενώ οι UEFA All Stars είχαν εκείνο του Betano.Αναγνωρίζοντας ότι το «κλειδί» της επιτυχίας της Kaizen Gaming είναι οι περισσότεροι από 2.700 «Kaizeners» σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία διοργάνωσε δράσεις αποκλειστικά για τους ανθρώπους της, όπως εταιρικά τουρνουά, προβολή αγώνων στα γραφεία, και κλήρωση εισιτηρίων για τα γήπεδα της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 34 εκδηλώσεις σε 12 γραφεία της εταιρείας παγκοσμίως, ενώ μοιράστηκαν περίπου 4.000 δώρα.Αξίζει να σημειωθεί ότι Kaizen Gaming και UEFA μετέφεραν τη συνεργασία τους και στον τομέα κοινωνικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, το Kaizen Foundation , o Διεθνής Κοινωφελής Οργανισμός που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, εγκαινίασε τη συνεργασία του με τον UEFA Foundation for Children , στηρίζοντας την πρωτοβουλία «10,000 Smiles». Μέσω της τελευταίας, 10.000 παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παρακολούθησαν 40 αγώνες σε 10 διαφορετικά στάδια της Γερμανίας, όπου φιλοξενήθηκαν αγώνες του EURO 2024.Τι έπεται του EURO και του Copa América 2024 για την Kaizen Gaming; Καταρχάς, το αθλητικό καλοκαίρι, κάθε άλλο παρά στο τέλος του βρίσκεται, με την εταιρεία να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, αφού μέσω της Stoiximan βρίσκεται στο πλευρό 14 αθλητών καθώς και των Εθνικών Ομάδων Πόλο Ανδρών και Γυναικών, που αγωνίζονται αυτόν τον καιρό στο Παρίσι, της Stoiximan Belle Equipe . Από εκεί και πέρα, τη νέα αγωνιστική περίοδο η Stoiximan θα συνεχίσει να στηρίζει τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, αλλά και τα πρωταθλήματα της Stoiximan Super League και Stoiximan Basket League μεταξύ άλλων. Επιπλέον, το Betano είναι ο Μεγάλος Χορηγός των κορυφαίων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων της Λατινικής Αμερικής, του Brasileirão Betano (Πρωταθλήματος Βραζιλίας) και του Torneo Betano (Πρωταθλήματος Αργεντινής), αλλά και κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως η Άστον Βίλα, η Πόρτο και η Σπόρτινγκ.Και όλα τα παραπάνω συμβαίνουν καθώς η Kaizen Gaming συνεχίζει διαρκώς να αναπτύσσεται, έχοντας ένα δυναμικό περισσότερων από 2.700 ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και παρουσία αυτήν τη στιγμή σε 17 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική.Θα σε ενδιέφερε μια ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία που είναι μέσα σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα; Δες εδώ τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της Kaizen Gaming.