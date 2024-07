Αταμάν: Θέλω να μείνω πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, ψάχνουμε παίκτη που θα αγωνίζεται στο 4 και στο 5 - Βίντεο

Κλείσιμο

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι θέλει να ανανεώσει για πέντε χρόνια το συμβόλαιο του Εργκίν Αταμάν , ο Τούρκος τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη στην Τουρκία και δη στη «RafineTV» όπου είχε... πολλά πράγματα να πει και να αποκαλύψει.Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα υπάρξει συνάντηση του ατζέντη του με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις, εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στον Παναθηναϊκό ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην τελευταία κίνηση που θέλει να κάνει για την ολοκλήρωση του ρόστερ.«Αυτή τη στιγμή κάνουμε αλλαγές στην ομάδα. Πήραμε τον Λορέντζο Μπράουν και θα έχουμε και άλλη μεγάλη ενίσχυση. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Στη χώρα μας ο πρόεδρος ανακοινώνει πρώτος τις μεταγραφές. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Ο σημαντικότερος πλέι μέικερ της περασμένης σεζόν. Ήταν εξαιρετικό που τον προσθέσαμε στην ομάδα. Θα πάρουμε επίσης έναν παίκτη που παίζει στο τέσσερα και στο πέντε. Εξετάζουμε την αγορά. Δεν είμαστε στο σημείο ότι θα πάμε άμεσα να τον πάρουμε. Μιλάμε με όλους και κοιτάμε τις εξελίξεις. Εξετάζουμε επίσης παίκτες από το ΝΒΑ. Κάποιοι παίκτες στην Ευρώπη δεν περιμένουν και υπογράφουν αμέσως. Την περασμένη σεζόν υπήρχε ένας παίκτης σταρ που θέλαμε. Μίλησα μαζί του πολλές φορές, αλλά επέλεξε άλλη ομάδα. Ευτυχώς ήταν έτσι. Αυτή η ομάδα δεν μπόρεσε να περάσει στα play off, αλλά εμείς γίναμε πρωταθλητές. Γι' αυτό δεν έχουμε ξεκάθαρο όνομα αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις» είπε ο Εργκίν Αταμάν.«Υποθέτω ότι ο Πρόεδρος είναι άνετος γιατί ξέρει πόσο χαρούμενος είμαι σε αυτό το περιβάλλον. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στην επαγγελματική ζωή. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όλα είναι όμορφα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή και υπάρχει μεγάλη αγάπη. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά μας. Φυσικά και θα ήθελα να μείνω στον Παναθηναϊκό πολλά χρόνια μετά από αυτή την αγάπη που δέχομαι και την επιτυχία. Όπως είπα, ο πρόεδρος και ο μάνατζέρ μου θα το αξιολογήσουν επαγγελματικά. Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα θέλει να το αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες».«Ο Παναθηναϊκός ήταν ένας σύλλογος που είχε σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Τερμάτισαν 17οι την περασμένη σεζόν και δεν είχαν καταφέρει να προκριθούν στο Final Four για 12 χρόνια. Μια ομάδα, που έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια EuroLeague 6 φορές. Υπάρχει ένα μεγάλο γήπεδο, ένα υπέροχο κοινό, ωστόσο οι φίλαθλοι απομακρύνθηκαν μετά την αποτυχία. Πήγαιναν 4-5 χιλιάδες κατά μέσο όρο. Το να φέρνει η ομάδα τον Εργκίν Αταμάν, κάτι εξαιρετικό θα συμβεί εδώ. Έτσι πίστεψαν. Το γνώριζαν αυτό από όσα έχω κάνει στο παρελθόν. Ο Πρόεδρος το είχε υπ'όψιν αυτό, γι' αυτό με ήθελε και γι' αυτό με έφερε. Από εκεί και πέρα λέω «Με προσέλαβες, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου». Τότε έπρεπε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Έπρεπε να αλλάξουμε τους παίκτες της προηγούμενης σεζόν. Ήταν απαραίτητο να πειστεί η διοίκηση γι' αυτό. Το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι ο πρόεδρος με εμπιστεύεται 100%. Έκανα ό,τι ήθελα στην αρχή της σεζόν. Ο πρόεδρος είχε την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα με εμένα. Ειλικρινά, δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να φέρει τον Σλούκα. Όταν με ρώτησαν στην αρχή της σεζόν αν θέλω τον Σλούκα, τους είπα 'εννοείται' αλλά ρωτούσα και πώς θα τον αποκτήσουμε. Όμως τα κατάφεραν και τον φέραμε. Ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση. Όταν παίρνεις τον Εργκίν Αταμάν, όταν παίρνεις έναν κορυφαίο παίκτη του αντιπάλου σου, όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της EuroLeague, Κώστας Σλούκας, όταν παίρνεις τον πιο σημαντικό σέντερ της Παρτιζάν, όπως ο Ματίας Λέσορτ, τότε φυσικά ο κόσμος αρχίζει να εμπιστεύεται.Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαστε οι πρωταθλητές της EuroLeague αλλά είπα ότι θα είμαστε οι πρωταθλητές Ελλάδας. Είχα το μυαλό μου στον Ολυμπιακό. Σκεφτόμουν ότι με κάποιο τρόπο θα νικούσαμε τον Ολυμπιακό και θα γίνουμε πρωταθλητές, αλλά η κατάκτηση της EuroLeague δεν ήταν στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στα play off και στο Final Four, αλλά δεν σκεφτόμουν την πιθανότητα του τίτλου. Οι άνθρωποι στο δρόμο έλεγαν πάντα για 'το έβδομο αστέρι'. Στην αρχή δεν το κατάλαβα, αλλά αργότερα συνειδητοποίησα ότι στο έμβλημα υπήρχαν 6 αστέρια και το 7ο αστέρι θα ήταν το τρόπαιο της EuroLeague. Όλοι το ήθελαν και το περίμεναν. Ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να πιστεύει, το γήπεδο άρχισε να γεμίζει και οι παίκτες άρχισαν να το πιστεύουν επίσης. Κάναμε μια πολύ σημαντική μεταγραφή όπως ο Κέντρικ Ναν ο οποίος προσαρμόστηκε στην ομάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές και βγήκαμε πρωταθλητές μετά από 41 αγώνες. Η κατάκτηση της EuroLeague δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί περνώντας δύο γύρους, προημιτελικούς ή 10-15 παιχνίδια. Χρειάζονται 41 αγώνες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, πήγαμε στην Ιταλία, υπήρχαν 3 χιλιάδες οπαδοί, στη Γερμανία υπήρχαν 5 χιλιάδες οπαδοί, όπου πήγαμε υπήρχαν οπαδοί. Το είδαμε και στον τελικό: Είχαμε 15 χιλιάδες φιλάθλους σε γήπεδο χωρητικότητας 20 χιλιάδων ατόμων».Πηγή: www.gazzetta.gr