Φερνάντο Σάντος: Ανακοινώθηκε από τη Μπεσίκτας

Η νέα BMW M2 υπενθυμίζει τον πραγματικό λόγο που δημιουργήθηκαν τα σπορ μοντέλα και που δεν είναι άλλος από την οδηγική απόλαυση και τις συγκινήσεις της επιτάχυνσης.
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 7, 2024
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir.
Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz...
Fernando Santos'un yardımcılıklarını;
Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando,… pic.twitter.com/TUIZxACr3E