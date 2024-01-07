Φερνάντο Σάντος: Ανακοινώθηκε από τη Μπεσίκτας
ΣΠΟΡ
Μπεσίκτας Φερνάντο Σάντος Τουρκία

Φερνάντο Σάντος: Ανακοινώθηκε από τη Μπεσίκτας

Ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά το αποτυχημένο πέρασμα του από την Εθνική Πολωνίας, ανακοινώθηκε από τους Τούρκους 

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«Ελληνικό» άρωμα αλλά όχι αυτό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς - που είχε ακουστεί για τη δουλειά - θα έχει από εδώ και στο εξής ο πάγκος της Μπεσίκτας. Η τουρκική ομάδα αναζητούσε τον διάδοχο του Ριζά Καλιμπάι και βρήκε τον άνθρωπό της στο πρόσωπο του Φερνάντο Σάντος.



Οι Μαύροι Αετοί ανακοίνωσαν την έναρξη τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κόουτς, σε ένα δύσκολο για αυτούς χρονικό σημείο, αφού βρίσκονται στην 6η θέση του πρωταθλήματος, πολύ μακριά από την κορυφή (18 βαθμούς) και έχουν ήδη αποκλειστεί από το Conference League.

Ο Φερνάντο Σάντος επιστρέφει στους πάγκους μετά το σύντομο και όχι ιδιαίτερα επιτυχημένο πέρασμά του από την Πολωνία, ενώ μάλιστα αυτή θα είναι η πρώτη του δουλειά σε συλλογικό επίπεδο μετά από 14 χρόνια. Υπενθυμίζουμε πως ο Σάντος μετά τον ΠΑΟΚ (2007-2010) δούλεψε στην εθνική Ελλάδος από το 2010 έως το 2014 και συνέχισε για επτά χρόνια στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, κατακτώντας το Euro του 2016.

Πηγή:www.gazzetta.gr

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