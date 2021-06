Euro 2020: Εντυπωσιακή τελετή έναρξης με άριες Μποτσέλι και τους θρύλους Τότι και Νέστα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην bwin μπορείς να γίνεις κι εσύ King of Europe! Διάλεξε την ομάδα σου και κέρδισε απίθανα έπαθλα*

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cc10lou8bjux-sf)

🏟️ Legends in Rome!



🇮🇹 Alessandro Nesta & Francesco Totti 😎#EURO2020 pic.twitter.com/U5PmpxfwW1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι Ιταλοί θέλησαν να δώσουν ξεχωριστή λάμψη στην τελετή έναρξης του Euro 2020, που προηγήθηκε του εναρκτήριου αγώνα μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας, και βρήκαν έναν θεαματικό τρόπο για να το πετύχουν.Αυτός ήταν να καλέσουν στην λαμπερή εκδήλωση δύο ανθρώπους που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο ιταλικό ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια: τους Φραντσέσκο Τότι και Αλεσάντρο Νέστα.Οι δύο άλλοτε αρχηγοί των Ρόμα και Λάτσιο αλλά και πολύ καλοί φίλοι άνοιξαν την εκδήλωση στο χορτάρι του Ολίμπικο πριν από τον αγώνα της σκουάντρα ατζούρα του Ρομπέρτο Μαντσίνι απέναντι στην Τουρκία (11/6, 22:00).Αμφότεροι καλωσόρισαν τους 16.500 θεατές που βρέθηκαν στο "Ολίμπικο", με το σόου να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και προβολή εικόνων στα μάτριξ με μεγάλες στιγμές της διοργάνωσης, υπό τους ήχους της μπάντας των καραμπινιέρων.Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο διάσημος Ιταλός τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος ερμήνευσε την περίφημη άρια «Nessun dorma» από την όπερα Τουραντό (Turandot) του Τζάκομο Πουτσίνι. Αξίζει να σημειωθεί πως η άρια που ερμήνευσε ο διάσημος τυφλός τενόρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη για τους Ιταλούς με το Μουντιάλ του '90 και την ερμηνεία τότε του Λουτσιάνο Παβαρότι.Παράλληλα, η ομάδα Frecce Tricolori έκανε αεροπορικές επιδείξεις, ενώ πυροτεχνήματα και βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα.Στην τελευταία πράξη της τελετής έναρξης οι Μπόνο και The Edge σε μια virtual εμφάνιση τραγούδησαν επίσημο τραγούδι του UEFA EURO 2020 «We Are The People».