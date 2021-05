Το DK’s tour of Motion επιστρέφει!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις μια θέση στο Red Bull Art of Motion;Αν πιστεύεις ότι έχεις όλα όσα χρειάζεται για να βρεθείς ανάμεσα σε κορυφαίους παγκόσμιους αθλητές freerunning και να διεκδικήσεις μια θέση στο βάθρο του Red Bull Art of Motion, τότε ετοιμάσου, γιατί το DK’s Tour of Motion ξεκινά!Ο παγκόσμιος Έλληνας πρωταθλητής,, ξεκινά για άλλη μια χρονιά το tour του σε πόλεις της Ελλάδας για να συναντήσει τη νέα γενιά της ελληνικής σκηνής του freerunning! Πιο συγκεκριμένα, ο DK δίνει ραντεβού στις 29 Μαΐου στη Σαντορίνη, το περίφημο νησί που συνδέθηκε άρρηκτα με την εξέλιξη της διοργάνωσης, και στις 12 Ιουνίου στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη. Μέσα από αυτά τα 2 freerunning jams, o DK θα δώσει το μαγικό εισιτήριο σε ανερχόμενα ταλέντα που θα ταξιδέψουν με όλα τα έξοδα πληρωμένα στον Πειραιά, εκεί όπου στις 7 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο Onsite Qualifier του Red Bull Art of Motion.Ο κορυφαίος freerunning διαγωνισμός επιστρέφει το Σάββατο, 10 Ιουλίου, και οι πιο δυνατοί freerunners του κόσμου θα αναμετρηθούν σε μια μοναδική πίστα, αλλά και σε μια ολοκαίνουρια τοποθεσία, στο Μικρολίμανο. Ένα από τα πλέον γραφικά λιμάνια της Αττικής με την αμφιθεατρική Καστέλλα να υψώνεται γύρω του θα φιλοξενήσει την κορυφαία διεθνή αναμέτρηση, όπου οι 18 καλύτεροι αθλητές του κόσμου θα αναδείξουν τα skills τους εν πλω!Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία πρόκρισης χωρίζεται σε τρεις φάσεις που οδηγούν 18 αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου στο Μεγάλο Τελικό, στις 10 Ιουλίου στο Μικρολίμανο. Εκεί θα συναντηθούν οι 3 φιναλίστ του Red Bull Art of Motion 2019 (Ματέρα, Ιταλία), οι 12 νικητές (6 άντρες, 6 γυναίκες) του Online Qualifier, και τέλος 3 ακόμα freerunners που θα προκριθούν μέσω του Onsite Qualifier.29.05: Σαντορίνη, Venetsanos Winery, 17:0012.06: Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Μεγ. Αλεξάνδρου, 17:0007.07: Onsite Qualifier (Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιάς)10.07: Red Bull Art of Motion – Μεγάλος Τελικός, ΜικρολίμανοΜε τη συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου ΠειραιάΥπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και του Δήμου ΘεσσαλονίκηςΤο Red Bull Art of Motion θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 Ιουλίου από το MEGA και την COSMOTE TV στο κανάλι COSMOTE SPORT 6HDredbull.com/dkstourofmotion#redbullartofmotionwww.redbullartofmotion.comΟ Δημήτρης Κυρσανίδης, κατά κόσμο DK, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη εξασκώντας τη μεγάλη του αγάπη, το freerunning και το parkour. Το 2013 κατάφερε μέσω του Onsite Qualifier να διαγωνιστεί στο Red Bull Art of Motion τερματίζοντας στην έβδομη θέση, ενώ μια χρονιά μετά, ο 26χρονος αθλητής, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, κατέκτησε την πρώτη θέση και έτσι έγινε ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον πιο αναγνωρισμένο διαγωνισμό freerunning του κόσμου. Την ίδια επιτυχία επανέλαβε και την επόμενη χρονιά, ενώ το 2019 στο Red Bull Art of Motion που διεξήχθη στη Ματέρα της Ιταλίας, κατέλαβε την τρίτη θέση. Πιστός στα ραντεβού με τις διακρίσεις, ο DK κατέχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια freerunning κοινότητα και θεωρείται ένας από τους καλύτερους αθλητές του είδους.