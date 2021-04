Το Red Bull Art of Motion «βάζει πλώρη» για Μικρολίμανο!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοεπιστρέφει το 2021 και οι πιο δυνατοί freerunners του κόσμου θα αναμετρηθούν σε μια μοναδική πίστα, αλλά και σε μια ολοκαίνουρια τοποθεσία, στο Μικρολίμανο. Ένα από τα πλέον γραφικά λιμάνια της Αττικής με την αμφιθεατρική Καστέλλα να υψώνεται γύρω του θα φιλοξενήσει τον κορυφαίο freerunning θεσμό, εκεί όπου οι 18 καλύτεροι αθλητές του κόσμου θα αναδείξουν τα skills τους εν πλω!Για 8η χρονιά στη χώρα μας, το Red Bull Art of Motion θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Ιουλίου πάνω στα καταστρώματα δύο πανέμορφων ιστιοφόρων σκαφών! Το μοναδικό σκηνικό σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του Πειραιά, θα συμπληρώσουν παραπλέοντα ιστιοπλοϊκά και καταμαράν θεατών.Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε:«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Πειραιάς υποδέχεται αυτό το καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, το Red Bull Art of Motion, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μικρολίμανο σε συνδιοργάνωση με τον Ο.Π.Α.Ν.. Είναι μια ευχάριστη συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την ανάπλαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μικρολίμανο. Ο αγώνας αυτός που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ειδικά στους νέους, θα προβάλλει ακόμα περισσότερο τη μοναδική αυτή περιοχή της πόλης μας. Στόχος μας είναι έως τον Ιούνιο να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις του Μικρολίμανου και στα τέλη του Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της η μεγάλη αυτή ανάπλαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Red Bull που επέλεξε τον Πειραιά για να πραγματοποιηθεί το αθλητικό αυτό event. Είναι σημαντικό ότι μεγάλες εταιρείες εκδηλώνουν ενδιαφέρον και συνεργάζονται με τον Δήμο Πειραιά, για αθλητικά γεγονότα παγκόσμιας απήχησης».Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Ιωσήφ Βουράκης σημείωσε:«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που οι συνεργάτες μου και εγώ καταφέραμε να επιστρέψει ο κορυφαίος freerunning θεσμός πίσω στην Ελλάδα και στον Πειραιά μας. Το Μικρολίμανο με τη νέα του πλέον μορφή, θα φιλοξενήσει το κορυφαίο παγκόσμιο sport event, θα προβάλει την εικόνα του Πειραιά μας σε όλο τον κόσμο και θα δώσει την ευκαιρία και στους δημότες μας – εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν – να παρακολουθήσουν από κοντά κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο της πόλης μας κ. Γιάννη Μώραλη που από την πρώτη στιγμή πίστεψε στην προσπάθειά μας και με γνώμονα την προβολή του Πειραιά, αλλά και την συμμετοχικότητα των δημοτών μας, υποστηρίζει έμπρακτα τη συγκεκριμένη μας πρωτοβουλία».Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείς να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό. Ο πρώτος είναι μέσα από τον Online Qualifier, ανεβάζοντας εδώ το freerunning βίντεο σου διάρκειας 90 δευτερολέπτων, μέχρι τις 20 Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξεις τα skills σου, κεντρίζοντας την προσοχή της κριτικής επιτροπής ώστε να σου δώσει το «χρυσό» εισιτήριο της συμμετοχής σου με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερες πληροφορίες για τους κανονισμούς του βίντεο καθώς και τα κριτήρια επιλογής των νικητών είναι διαθέσιμες στηντου Red Bull Art of Motion.Ο δεύτερος τρόπος είναι ο Οnsite Qualifier που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου στην πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά και είναι ανοιχτός προς όλους τους συμμετέχοντες. Από τη φάση Α του Onsite Qualifier θα προκριθούν 20 αθλητές για να προκριθούν στη φάση Β που θα λάβει χώρα στο ίδιο σημείο λίγη ώρα αργότερα.Συνοψίζοντας, η διαδικασία πρόκρισης χωρίζεται σε τρεις φάσεις που οδηγούν 18 αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου στο Μεγάλο Τελικό, στις 9 Ιουλίου στο Μικρολίμανο. Εκεί θα συναντηθούν οι 3 φιναλίστ του Red Bull Art of Motion 2019 (Ματέρα, Ιταλία), οι 12 νικητές (6 άντρες, 6 γυναίκες) του Online Qualifier, και τέλος 3 ακόμα freerunners που θα προκριθούν μέσω του Onsite Qualifier.14.04-20.05: Περίοδος Υποβολής βίντεο07.07: Onsite Qualifier (Πλατεία Αλεξάνδρας, Πειραιάς)10.07: Red Bull Art of Motion – Μεγάλος Τελικός, ΜικρολίμανοΜε τη συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου ΠειραιάΟ αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA