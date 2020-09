Βαθμολογία UEFA: Ανάλυση της ευρωπαϊκής εβδομάδας και σε τι ελπίζει η Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι μία κρίσιμη εβδομάδα. Για την ακρίβεια όλες οι ευρωπαϊκές εβδομάδες από εδώ και στο εξής θα είναι κρίσιμες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φέτος, του χρόνου κι έτσι όπως πάμε μίνιμουμ για μια πενταετία.Ομως τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να δούμε πόσες ομάδες θα έχουμε σε ομίλους και φυσικά τι θα κάνουν οι ανταγωνιστές μας.και την Πέμπτη με Αρη και ΟΦΗ στα πρώτα τους ευρωπαϊκά ματς.Και μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας των ομίλων του Europa League, εάν αποκλειστεί από την Μπενφίκα αλλά εάν περάσει θα έχει ακόμα δύο ευρωπαϊκά ματς (με την Κράσνονταρ) και θα πλησιάσει ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στο μεγάλο του όνειρο που δεν είναι άλλο από τους ομίλους του Champions League.Μπαίνοντας σε αυτήν την ευρωπαϊκή ομάδα η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένα 18 ευρωπαϊκά ματς, όπως είχαμε γράψει και μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Μπεσίκτας. Και είναι τα περισσότερα σε σχέση με όλες τις χώρες που κυνηγάμε ή μας κυνηγούν (από την 13η θέση στην βαθμολογία της UEFA μέχρι και την 21η). Μόνο οι Τσέχοι (είναι στην 20η θέση) είναι κοντά μας με 17 εξασφαλισμένα ευρωπαϊκά ματς.Εχουμε ελπίδες να ανέβουμε αρκετά στην βαθμολογία της UEFA; Οπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν ο ρεαλιστικός στόχος είναι η 16η θέση για φέτος (από την 18η που βρισκόμαστε τώρα) μιας και οι διαφορές είναι μεγάλες. Οπερ σημαίνει πως θα μείνουμε με 4 ομάδες στην Ευρώπη και για την μεθεπόμενη σεζόν. Ομως ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά τις θα γίνει στα ματς του Σεπτεμβρίου. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για μονά ματς που οι εκπλήξεις μπορούν να γίνουν πιο εύκολα.Στην ανάλυση που ακολουθεί, γράφουμε όλα τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων για τις χώρες που μας ενδιαφέρουν:13η Σκωτία (4/4) 26.125 βαθμούς & μίνιμουμ 4 ευρωπαϊκά ματςΚολεραΐν-Μάδεργουελ (Europa League)Βίκινγκ-Αμπερντίν (Europa League)Λίνκολν-Ρέιντζερς (Europa League)Ρίγα ή Τρε Φιόρι-Σέλτικ (Europa League)***Οπως βλέπετε η λογική λέει ότι Ρέιντζερς και Μάδεργουελ θα προκριθούν ενώ φαβορί είναι και η Αμπερντίν. Το ίδιο ισχύει και για την Σέλτικ που θ' αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα.14η Κύπρος (4/4) 25.250 βαθμούς & μίνιμουμ 5 ευρωπαϊκά ματςΟμόνοια-Ερυθρός Αστέρας (Champions League)Καϊσάρ-ΑΠΟΕΛ (Εuropa League)ΟΦΗ-Απόλλων Λεμεσού (Europa League)Οσιγιεκ ή Βασιλεία-Ανόρθωση (Europa League)***Πολύ σημαντικό το ματςμε τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ειτε εμείς θα χάσουμε μία ομάδα είτε οι ανταγωνιστές μας. Οπως είναι σημαντικό και το Ομόνοια-Ερυθρός από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Δεδομένα πάντως μία ομάδα από Κύπρο ή Σερβία θα αποκλειστεί από το Champions League και θα συνεχίσει στο Europa League. Μεγάλο φαβορί ο ΑΠΟΕΛ ενώ δύσκολο έργο θα έχει η Ανόρθωση.15η Δανία (4/4) 24.500 βαθμούς & μίνιμουμ 5 ευρωπαϊκά ματςΜίντιλαντ-Γιανγκ Μπόις (Champions League)Νόμε Κάλιου ή Μούρα-Ααρχους (Europa League)Γκέτεμποργκ-Κοπεγχάγη (Europa League)Βικτόρια Πλζεν-Σοντερίσκε (Europa League)***Στο Μίντιλαντ-Γιανγκ Μπόις μία ομάδα από Δανία και Ελβετία θ' αποκλειστεί. Η Ααρχους είναι μεγάλο φαβορί να συνεχίσει ενώ η Κοπεγχάγη θα έχει δύσκολο έργο στο Γκέτεμποργκ. Επίσης σημαντικό και το Πλζεν-Σοντερίσκε όπου είτε η Τσεχία είτε η Δανία θα χάσει οριστικά μια ομάδα.16η Σερβία (4/4) 22.750 βαθμούς & μίνιμουμ 5 ευρωπαϊκά ματςΟμόνοια-Ερυθρός Αστέρας (Champions League)Μπατσκα Τόπολα-Στεάουα (Europa League)Σφιντούλ-Παρτιζάν (Europa League)Μπάλα Τάουν ή Σταντάρ Λιέγης-Βοϊβοντίνα (Europa League)***Οπως γράψαμε και στην Κύπρο το Ομόνοια-Ερυθρός Αστέρας σημαντικό ζευγάρι. Η Μπάτσκα Τόπολα είναι το αουτσάιντερ με την Στεάουα αλλά παίζει εντός ενώ η λογική λέει πως η Παρτιζάν θα έχει εύκολο έργο. Η Βοϊβοντίνα εάν πέσει τελικά με την Σταντάρ Λιέγης επίσης θα είναι αουτσάιντερ.17η Ελβετία (4/4) 21.850 βαθμούς & μίνιμουμ 5 ευρωπαϊκά ματςΜίντιλαντ-Γιανγκ Μπόις (Champions League)Σερβέτ-Ρεμς (Europa League)Οσιγιεκ-Βασιλεία (Europa League)Σεντ Γκάλεν-ΑΕΚ (Europa League)***Για το Μίντιλαντ-Γιανγκ Μπόις τα γράψαμε και στους Δανούς. Δεν χωρά αμφιβολία όμως ότι το ματς που μας καίει είναι ανάμεσα στην Σεντ Γκάλεν και. Η Ενωση ΠΡΕΠΕΙ να αποκλείσει τους Ελβετους και για το δικό της καλό και για το καλό της Ελλάδα. Δύσκολο έργο η Βασιλεία μέσα στην Οσιγιεκ όπως και η Σερβέτ με την Ρεμς. Με λίγα λόγια οι Ελβετοί έχουν πιθανότητες να μην βάλουν ομάδα σε ευρωπαϊκό όμιλο!18η Ελλάδα (5/5) 21.200 βαθμούς & μίνιμουμ 18 ευρωπαϊκά ματςΠΑΟΚ-ΜπενφίκαΟλυμπιακός-Ομόνοια ή Ερυθρός ΑστέραςΟΦΗ-Απόλλων ΛεμεσούΑρης-Κόλος ΚοβάλιβκαΣεντ Γκάλεν-ΑΕΚ (Europa League)***Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για την Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα. Εάν κάνει και δεύτερο ακόμα καλύτερα. Αρης και ΟΦΗ ΠΡΕΠΕΙ να περάσουν αυτόν τον γύρο. Οπως ΠΡΕΠΕΙ να περάσει τον επόμενο και η ΑΕΚ.19η Κροατία (5/5) 20.675 βαθμούς & μίνιμουμ 5 ευρωπαϊκά ματςΦερεντσβάρος-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Champions League)Ρενόβα-Χάιντουκ (Europa League)Οσιγιεκ-Βασιλεία (Europa League)Χόνβεντ ή Μάλμε-Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Europa League)***Ριέκα-Αρης ή Κόλος Κοβάλιβκα (Europa League)***Η Ντιναμό θα έχει δύσκολο έργο στην Ουγγαρία με την Φερεντσβάρος. Η Χάιντουκ είναι μεγάλο φαβορί ενώ η Οσιγιεκ θα παίξει τα ρέστα της με την Βασιλεία (εδώ θα θέλαμε μια πρόκριση των Κροατών). Η Λοκομοτίβα δεν θα είναι το φαβορί ενώ ελπίζουμε ο Αρης να περάσει την Κόλος Κοβάλιβκα και να πάει για ένα ΚΡΙΣΙΜΟ ματς μέσα στην Κροατία κόντρα στην Ριέκα20η Τσεχία (5/5) 20.100 βαθμούς & μίνιμουμ 17 ευρωπαϊκά ματςΣλάβια Πράγας-Μίντιλαντ ή Γιανγκ ΜπόιςΡιτεριάι-Σλόβαν Λίμπερετς (Europa League)Ντουνάισκα-Γιάμπλονετς (Europa League)Βικτόρια Πλζεν-Σοντερίσκε (Europa League)***Σπάρτα Πράγας (ομίλους Europa League)Οι Τσέχοι μπορεί να είναι χαμηλά αλλά κι αυτοί όπως κι εμείς θα έχουν δεδομένα δύο ομάδες σε ομίλους. Η Σπάρτα Πράγας είναι ήδη στο Europa League, η Σλάβια εάν αποκλειστεί στα play off του Champions League θα μπει Europa (όπως ο Ολυμπιακός) και οι κληρώσεις ήταν ευνοϊκές. Η Πλζεν είναι μεγάλο φαβορί με τη Σοντερίσκε όπως και η Σλόβαν. Ερωτηματικό η Γιάμπλονετς.21η Ισραήλ (3/4) 19.000 βαθμούς & μίνιμουμ 4 ευρωπαϊκά ματςΜακάμπι Τελ Αβίβ-Ντιναμό Μπρεστ (Champions League)Μακάμπι Χάιφα ή Ζελένιτσαρ–Καϊράτ (Εuropa League)Λατσ-Χάποελ Μπεερ Σεβα (Europa League)Είναι αρκετά πίσω έχουν μείνει μόνο με 3 βαθμούς αλλά η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι φαβορί κόντρα στην Μπρεστ και αν προκριθεί θα εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο. Μεγάλα φαβορί και η Χάιφα και η Μπεερ Σεβά για να συνεχίσουν.22η Σουηδία (4/4) 18.875 βαθμούς & μίνιμουμ 4 ευρωπαϊκά ματς.Τζουργκάρντεν-Γιουρόπα (Europa League)Χάμαρμπι-Λεχ Πόζναν (Europa League)Γκέτεμποργκ-Κοπεγχάγη (Europa League)Χόνβεντ-Μάλμε (Europa League)Οι Σουηδοί κράτανε και τις 4 ομάδες στην Ευρώπη. Η Τζουργκάρντεν δεν γίνεται να μη περάσει, η Χάμαρμπι είναι στο 50-50, μεγάλο ματς για την Γκέτεμποργκ ενώ στο 50-50 είναι και η Μάλμε.Τι θέλουμε από αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα; Ιδανικά 3 προκρίσεις. Στη χειρότερη; Να περάσουν οπωσδήποτε Αρης και ΟΦΗ. Ο ΠΑΟΚ ακόμα και αν δεν κάνει την υπέρβαση με την Μπενφίκα έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα με την πρόκριση επί της Μπεσίκτας και την είσοδό του στους ομίλους του Europa League.O ΟΦΗ θα αφήσει τους Κύπριους με μία ομάδα λιγότερη και θα είναι φαβορί στον 3ο προκριματικό γύρο και ο Αρης θα πάει στην Κροατία για να αφήσει αυτούς με μία ομάδα λιγότερη (την Ριέκα).Φυσικά όποια ομάδα αποκλειστεί αυτήν την εβδομάδα από τις χώρες που θα κυνηγάμε κέρδος θα είναι για εμάς. Θέλουμε όσο το δυνατόν λιγότερες ομάδες να μπουν σε ευρωπαϊκό όμιλο ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ελπίζοντας ότι θα τα καταφέρει και η ΑΕΚ!Η 11η και η 12η θέσηΟ πρωταθλητής στα play off του Champions LeagueΟ δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ Κυπελλούχος στα play off του Europa LeagueΟ τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΟ τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΗ 13η και η 14η θέσηΟ πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ Κυπελλούχος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa LeagueO τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΗ 15η θέσηΟ πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa LeagueΟ τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΗ 16η και η 17η θέσηΟ πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa LeagueΗ 18η θέση και κάτω (μέχρι την 28η δεν αλλάζει κάτι)Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League