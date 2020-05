Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ομάδες της Championship

Την απόφαση να ξεκινήσουν και πάλι τις προπονήσεις οι ομάδες της, ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.Σύμφωνα με την EFL, οι παίκτες, τα τεχνικά επιτελεία και γενικότερα τα μέλη των ομάδων θα περάσουν από τα κατάλληλα τεστ για τονκαι αύριο θα στείλουν τα αποτελέσματα στην διοργανώτρια αρχή. Φυσικά, τα δεδομένα κάθε ομάδας δεν θα γίνουν γνωστά, ωστόσο θα υπάρξει ενημέρωσε για το αν βρεθούν θετικά δείγματα.Οι προπονήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από την Δευτέρα, ενώ σε κάθε σύλλογο έχει σταλεί και το πρωτόκολλο για την επιστροφή.Την ίδια ώρα, οι ομάδες στην League One και στην League Two δεν μπορούν να ξεκινήσουν ομαδικές προπονήσεις αλλά ούτε σε γκρουπ. Θα μπορούν, όμως, να κάνουν ατομικές προπονήσεις και να υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών.Η Championship βάζει πλώρη για να επανεκκινήσει και αυτή το πρωτάθλημά της, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί και στην Premier League με το μέλλον της φετινής σεζόν σε League One και League Two να μοιάζει δυσοίωνο.

